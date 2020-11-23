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بالصور.. القمر يعانق مرتفعات المحفار بتنومة

Time منذ 12 دقيقة
Views 1255
بالصور.. القمر يعانق مرتفعات المحفار بتنومة

عسير (صدى):
وثق مواطن لحظة اكتمال القمر على مرتفعات المحفار في محافظة تنومة، بمنطقة عسير، في مشاهد جسدت الجمال حين تعانق الألوان والتضاريس شكل القمر الدائري.

وقال المواطن سعد آل مداوي أنه عزم على التقاط القمر في أجمل زواياه التي يمكن أن يظهر بها بشكل مختلف، ليكون قريباً ومجاوراً لأحد المنازل على المرتفعات الجميلة بالمحفار وسط محافظة تنومة

وأضاف أنه تمكن من التقاط مجموعة من الصور التي جسدت الطبيعة الخلابة، وسط تكوينات يصعب تصويرها، فالصور عبارة عن رسائل تعبيرية عن جمال هذه المواقع، موضحا أن فالمحفار تعتبر واحدة من أهم وأجمل المواقع السياحية المختلفة، والتي تتمتع بطبيعة سياحية خلابة ومؤثرة.

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أحدث التعليقات

عبدالله الناصر / حائل
حكم مخترق ومزيف مع الاسف ل
ابو عبدالعزيز
هههههه حسيت أجل ثقه ذايده هههههههه ليه ماتقول لاعبين الهلال يلعبون كأنهم مربطين
ابو عبدالعزيز
اول إبتدائي يجب النظر في حل لها عن بعد وجهة نظري انها مشكله تواجه المعلمين
abdul
بنتك*
abdul
بنت أفضل من اللي يسعى لإستخراء شعبه .

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