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بالفيديو.. الرحالة ياسين غلام يحكي قصة دخوله المملكة: كنت أظن أنها صحراء

Time منذ 16 دقيقة
Views 1286
بالفيديو.. الرحالة ياسين غلام يحكي قصة دخوله المملكة: كنت أظن أنها صحراء

الرياض (صدى):
أوضح الرحالة المغربي ياسين غلام عن قصة دخوله المملكة، مؤكدا أنها أبهرته بطبيعتها الخلابة.

وقال الرحالة المغربي أنه كان يظن أن المملكة صحراء، لكن عندما تجوله في مناطقها المختلفة بهرته الطبيعة الخلابة.

وأوضح أنه جاء إلى المملكة بعد الحصول على تأشيرة دخول، قبل أزمة كورونا، مبينا أنه حزن لانه لن يستطيع أداء فريضة الحج بسبب الجائحة.

وأضاف غلام أنه خلال فترة تواجده بالمملكة اكتشف أشياء كثيرة، مشيرا إلى أن المملكة قارة كبيرة حيث قام بزيارة العديد من المناطق عبر دراجته.

وأكد الرحالة المغربي أن العلا من أجمل الأماكن التي زارها في المملكة، موضحا أن أكثر شيئا يؤلمه هو بعده عن وطنه وأهله.

وعن أصعب المواقف التي تعرض لها الرحالة خلال رحلاته للدول المختلفة هي قيام شخص بإطلاق النار عليه في جنوب أفريقيا.

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أحدث التعليقات

عبدالله الناصر / حائل
حكم مخترق ومزيف مع الاسف ل
ابو عبدالعزيز
هههههه حسيت أجل ثقه ذايده هههههههه ليه ماتقول لاعبين الهلال يلعبون كأنهم مربطين
ابو عبدالعزيز
اول إبتدائي يجب النظر في حل لها عن بعد وجهة نظري انها مشكله تواجه المعلمين
abdul
بنتك*
abdul
بنت أفضل من اللي يسعى لإستخراء شعبه .

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