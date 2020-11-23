نواف السالم (صدى):
كشف مصدر مسؤول أن طاقم تحكيم أوروبي يقود نهائي كأس الملك بين الهلال والنصر السبت المقبل.
وكان نادي الهلال تصدر ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، فيما تذيل نادي النصر ترتيب الدوري في المركز 15 قبل الأخير منافسا ضمك على المركز الأخير.
يذكر أن نادي الهلال حطم أحلام النصر بديربي الرياض، حيث انتزع الهلال فوزا ثمينا من النصر بثنائية، في اللقاء الذي جمع بينهما في استاد الملك فهد الدولي، ضمن فعاليات المرحلة الخامسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.