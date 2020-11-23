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شاهد.. سالم الدوسري يطقطق على حمدالله بمقطع مثير 

Time منذ 35 دقيقة
Views 2292
شاهد.. سالم الدوسري يطقطق على حمدالله بمقطع مثير 

نواف السالم (صدى):
ظهر لاعب الهلال سالم الدوسري في مقطع فيديو يطقطق على لاعب النصر المغربي عبدالرزاق حمدالله بعد احتفال الأخير بهدفه الملغى من قبل حكم الديربي بسبب التسلل.

وتفاعلت جماهير الهلال مع المقطع المثير للاعب سالم الدوسري، وذلك بعدما أثار حمدالله السخرية والتهكم بسبب احتفاليته بهدفه الملغى.

وكان الهلال قهر النصر بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جمع بينهما في استاد الملك فهد الدولي، ضمن فعاليات المرحلة الخامسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح مهاجم فريق الهلال، الفرنسي بافيتيمي غوميز، في تسجيل الهدف الأول في شباك النصر، مع بداية أحداث الشوط الثاني في الدقيقة 60 من عمر اللقاء،  كما أحرز اللاعب صالح الشهري الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 99.

وبهذه النتيجة تصدر الهلال ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، فيما تذيل النصر ترتيب الدوري ليحل في المركز ال15 لينافس ضمك على المركز الأخير.

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أحدث التعليقات

عبدالله الناصر / حائل
حكم مخترق ومزيف مع الاسف ل
ابو عبدالعزيز
هههههه حسيت أجل ثقه ذايده هههههههه ليه ماتقول لاعبين الهلال يلعبون كأنهم مربطين
ابو عبدالعزيز
اول إبتدائي يجب النظر في حل لها عن بعد وجهة نظري انها مشكله تواجه المعلمين
abdul
بنتك*
abdul
بنت أفضل من اللي يسعى لإستخراء شعبه .

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