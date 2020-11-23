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بالفيديو.. الوطيان:"مباراة النصر مثلها مثل أي مباراة في دوري المحترفين" 

Time منذ 27 دقيقة
Views 1440
بالفيديو.. الوطيان:"مباراة النصر مثلها مثل أي مباراة في دوري المحترفين" 

ماجد محمد (صدى):
عقب حارس مرمى نادي الهلال، حبيب الوطيان، على فوز فريقه أمام النصر بهدفين دون رد، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم الإثنين، في الجولة الحامسة من دوري المحترفين.

وأوضح " الوطيان " في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة:" الحمد لله على الفوز أمام النصر.. وأبارك لجمهور الهلال الكبير على فوز اليوم، تألقي اليوم كان بتوفيق من الله وبدعاء الوالدين ".

وأشار " الوطيان ": " مباراة النصر مثلها مثل أي مباراة في دوري المحترفين، والأهم النقاط الثلاثة "، موضحة: "عرفت أنني الحارس الأساسي للمباراة قبل المباراة بيوم واحد، وجميع اللاعبين والجهاز الإداري والفني دعموني بشكل كبير ".

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أحدث التعليقات

عبدالله الناصر / حائل
حكم مخترق ومزيف مع الاسف ل
ابو عبدالعزيز
هههههه حسيت أجل ثقه ذايده هههههههه ليه ماتقول لاعبين الهلال يلعبون كأنهم مربطين
ابو عبدالعزيز
اول إبتدائي يجب النظر في حل لها عن بعد وجهة نظري انها مشكله تواجه المعلمين
abdul
بنتك*
abdul
بنت أفضل من اللي يسعى لإستخراء شعبه .

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