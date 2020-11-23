بالفيديو.. الوطيان:"مباراة النصر مثلها مثل أي مباراة في دوري المحترفين" 

ماجد محمد (صدى):
عقب حارس مرمى نادي الهلال، حبيب الوطيان، على فوز فريقه أمام النصر بهدفين دون رد، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم الإثنين، في الجولة الحامسة من دوري المحترفين.
وأوضح " الوطيان " في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة:" الحمد لله على الفوز أمام النصر.. وأبارك لجمهور الهلال الكبير على فوز اليوم، تألقي اليوم كان بتوفيق من الله وبدعاء الوالدين ".
وأشار " الوطيان ": " مباراة النصر مثلها مثل أي مباراة في دوري المحترفين، والأهم النقاط الثلاثة "، موضحة: "عرفت أنني الحارس الأساسي للمباراة قبل المباراة بيوم واحد، وجميع اللاعبين والجهاز الإداري والفني دعموني بشكل كبير ".