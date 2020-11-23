بالفيديو.. طارق الحماد يفتح النار على النصر بعد منع "الرياضية" من تصوير الفريق

طلال الغامدي (صدى):
علق الإعلامي طارق الحماد على قيام أحد إداري النصر بمنع كاميرا قناة الرياضية من التصوير والاقتراب من الفريق بعد هزيمة الفريق أمام الهلال.
وقال الحماد: "بعد نهاية المباراة قام أحد إداري النصر بمنع الكاميرا، ونقول لهذا الإداري سواء في النصر أو غيره القناة الرياضية هي الناقلة لهذا الدوري وهي شريك رئيسي في نجاح هذا الدوري".
وأضاف المحلل الرياضي أن أي سلوك غير جيد لن توافق عليه القناة لكن الكاميرا والمصورين كانوا يؤدون مهمة لهم داخل أرضية الملعب أو بالقرب من الحدث وليس من حق أي شخص أن يبعد الكاميرا بهذه الطريقة".