بالصور.. احتفالية حمدالله تثير السخرية 

ماجد محمد (صدى):
أثار لاعب النصر المغربي عبدالرزاق حمدالله سخرية الجماهير باحتفاليته بالهدف الذي سجله في شباك الهلال وألغاه حكم الديربي بسبب التسلل بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو الـVAR.
وتهكمت جماهير الساحرة المستديرة من " حمدالله " بسبب احتفاله بالهدف الملغى جراء التسلل، في الوقت الذي أوجع الهلال نظيره النصر بهزيمة ثقيلة لن ينساها.
وكان الهلال عمق جراح النصر بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جمع بينهما في استاد الملك فهد الدولي، ضمن فعاليات المرحلة الخامسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ونجح مهاجم فريق الهلال، الفرنسي بافيتيمي غوميز، في تسجيل الهدف الأول في شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مع بداية أحداث الشوط الثاني في الدقيقة 60 من عمر اللقاء، كما أحرز اللاعب صالح الشهري الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 99.