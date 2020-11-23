‏بالفيديو.. البليهي: نهدي فوز الهلال للمدرب و" الكلين شيت " لعبدالله المعيوف 

ماجد محمد (صدى):
علق لاعب الهلال على البليهي على فوز فريقه على النصر في ديربي الرياض بثنائية نظيفة، ضمن فعاليات المرحلة الخامسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال " البليهي " خلال تصريحات تلفزيونية أعقبت المباراة:" نهدي الفوز لمدرب الهلال وأصبح الفارق عشر نقاط "، مضيفا :" وأهدي هذا الكلين شيت لعبدالله المعيوف ".
وأشار " البليهي ":" عبدالله المعيوف اتصل علي وقال لا يدخل علينا هدف "، مبينا:" المدرب طلب منا لا نستعجل لأن الهدف بيجي في أي وقت "، متابعا:" الفوز يعطينا دفعة قوية للنهائي ".