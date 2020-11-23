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‏بالفيديو.. البليهي: نهدي فوز الهلال للمدرب و" الكلين شيت " لعبدالله المعيوف 

Time منذ 59 دقيقة
Views 1546
‏بالفيديو.. البليهي: نهدي فوز الهلال للمدرب و" الكلين شيت " لعبدالله المعيوف 

ماجد محمد (صدى):
علق لاعب الهلال على البليهي على فوز فريقه على النصر في ديربي الرياض بثنائية نظيفة، ضمن فعاليات المرحلة الخامسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال " البليهي " خلال تصريحات تلفزيونية أعقبت المباراة:" نهدي الفوز لمدرب الهلال وأصبح الفارق عشر نقاط "، مضيفا :" وأهدي هذا الكلين شيت لعبدالله المعيوف ".

وأشار " البليهي ":" عبدالله المعيوف اتصل علي وقال لا يدخل علينا هدف "، مبينا:" المدرب طلب منا لا نستعجل لأن الهدف بيجي  في أي وقت "، متابعا:"  الفوز يعطينا دفعة قوية للنهائي ".

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أحدث التعليقات

عبدالله الناصر / حائل
حكم مخترق ومزيف مع الاسف ل
ابو عبدالعزيز
هههههه حسيت أجل ثقه ذايده هههههههه ليه ماتقول لاعبين الهلال يلعبون كأنهم مربطين
ابو عبدالعزيز
اول إبتدائي يجب النظر في حل لها عن بعد وجهة نظري انها مشكله تواجه المعلمين
abdul
بنتك*
abdul
بنت أفضل من اللي يسعى لإستخراء شعبه .

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