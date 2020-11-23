الملحم: فيتوريا أضاع الدوري على النصر

طلال الغامدي (صدى):
هاجم عادل الملحم، البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بعد هزيمة فريقه أمام الهلال.
وقال الملحم عبر حسابه بتويتر: "فيتوريا أبخص والإدارة عندها مشروع.. ما أقول إلا ضاعت جهود الأمير خالد بن فهد وعبدالعزيز بغلف في الموسم الماضي، أضاع الدوري على النصر قالوا اصبروا، لخبط التشكيلة أمام الفتح قالوا اصبروا. خسر أمام التعاون والسكري بعشرة لاعبين قالوا اصبروا .
وأضاف الناقد الرياضي: " نصيحة حجزوا له صباح الأحد بعد خسارة كأس الملك".
يجدر الإشارة إلى أن فريق الكرة بنادي الهلال حقق فوزا ثمينا على حساب منافسه النصر بنتيجة 2_0 لصالح الهلال، في اللقاء الذي جمع بينهما في استاد الملك فهد الدولي،