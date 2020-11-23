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الهلال يرمي بالنصر في المركز قبل الأخير

Time منذ 16 دقيقة
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الهلال يرمي بالنصر في المركز قبل الأخير

ماجد محمد (صدى):
تصدر نادي الهلال ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، فيما تذيل نادي النصر ترتيب الدوري في المركز 15 قبل الأخير منافسا ضمك على المركز الأخير.

 

وجاء ترتيب الأندية كالتالي: الهلال يتصدر برصيد 13 نقطة ويليه الشباب في المركز الثاني، بينما في المركز الأخير ضمك ب 3 نقاط، وقبل الأخير النصر ب 3 نقاط.

ويأتي ذلك بعدما حطم نادي الهلال أحلام النصر بديربي الرياض، حيث انتزع الهلال فوزا ثمينا من النصر بثنائية، في اللقاء الذي جمع بينهما في استاد الملك فهد الدولي، ضمن فعاليات المرحلة الخامسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح مهاجم فريق الهلال، الفرنسي بافيتيمي غوميز، في تسجيل الهدف الأول في شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مع بداية أحداث الشوط الثاني في الدقيقة 60 من عمر اللقاء،  كما أحرز اللاعب صالح الشهري الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 99.

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أحدث التعليقات

.؏لي
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واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييييييف،، هذا السبب الذي من أجله ألزمت إدارة المرور الشاحنات وعربات النقل بتركيب حواجز جانبية،لكي لا تقع كوارث مرورية،كما في المقطع السابق..
واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييييييف،، هذا السبب الذي من أجله ألزمت إدارة المرور الشاحنات وعربات النقل بتركيب حواجز جانبية،لكي لا تقع كوارث مرورية،كما في المقطع السابق..
زائر
حسبنا الله ونعم الوكيل الله يكفينا شرهم ذولا شر مالهم الا الضرب الشديد
زائر
شفت طوالبير السيارات على منفذ الوديعه طولها اكثر من عشره كيلو لما سمح بالدخول صافين ورا بعض اظن منهم مجموعه من الخونه الحوثي المجرم بالمال يعطيهم مايهربونه من مواد متفجره لان حدث كله بعد السماح في جده

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