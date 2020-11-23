الهلال يرمي بالنصر في المركز قبل الأخير

ماجد محمد (صدى):
تصدر نادي الهلال ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، فيما تذيل نادي النصر ترتيب الدوري في المركز 15 قبل الأخير منافسا ضمك على المركز الأخير.
وجاء ترتيب الأندية كالتالي: الهلال يتصدر برصيد 13 نقطة ويليه الشباب في المركز الثاني، بينما في المركز الأخير ضمك ب 3 نقاط، وقبل الأخير النصر ب 3 نقاط.
ويأتي ذلك بعدما حطم نادي الهلال أحلام النصر بديربي الرياض، حيث انتزع الهلال فوزا ثمينا من النصر بثنائية، في اللقاء الذي جمع بينهما في استاد الملك فهد الدولي، ضمن فعاليات المرحلة الخامسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ونجح مهاجم فريق الهلال، الفرنسي بافيتيمي غوميز، في تسجيل الهدف الأول في شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مع بداية أحداث الشوط الثاني في الدقيقة 60 من عمر اللقاء، كما أحرز اللاعب صالح الشهري الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 99.