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"الزكاة" تعتذر للمواطنين عن رسالة خاطئة

Time منذ 36 دقيقة
Views 1610
"الزكاة" تعتذر للمواطنين عن رسالة خاطئة

حمود العنزي (صدى):
اعتذرت الهيئة العامة للزكاة والدخل للمواطنين عن رسالة خاطئة بشأن مبيعاتهم الإلكترونية، فيما جاء نص الرسالة كالآتي:" مبيعاتك الإلكترونية تتجاوز 375 ألف ريال ".

وأثارت رسالة الزكاة استغراب وحيرة المواطنين، والتي تتضمن اكتشافها وجود نشاط تجاري على منصات التجارة الإلكترونية، واكتشاف تجاوز المبيعات لحد التسجيل الإلزامي في ضريبة القيمة المضافة، والمقدر بـ 375 ألف ريال سنوياً.

وبعثت الهيئة للمستفيدين بريداً تعتذر فيه عن تلك الرسالة العشوائية، قائلة:" نقدّر تفهمكم، ونعتذر عن وصول رسالة مرسلة مسبقاً من الهيئة تفيد بضرورة المسارعة بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة نظراً لتجاوز إيراداتكم السنوية 375 ألف ريال سنوي حد التسجيل الإلزامي ".

وتابعت:" نأمل تجاهل الرسالة المرسلة من الهيئة بهذا الشأن في حال عدم انطباق الشروط والمعايير عليكم، وعدم اتخاذ أي إجراء نصت عليه الرسالة ".

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أحدث التعليقات

.؏لي
ﺟﺎﺭﻱ البحث عن من يصلي علي الرسول ﷺ❤ Loading… 33% ███▒▒▒▒▒▒▒
واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييييييف،، هذا السبب الذي من أجله ألزمت إدارة المرور الشاحنات وعربات النقل بتركيب حواجز جانبية،لكي لا تقع كوارث مرورية،كما في المقطع السابق..
واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييييييف،، هذا السبب الذي من أجله ألزمت إدارة المرور الشاحنات وعربات النقل بتركيب حواجز جانبية،لكي لا تقع كوارث مرورية،كما في المقطع السابق..
زائر
حسبنا الله ونعم الوكيل الله يكفينا شرهم ذولا شر مالهم الا الضرب الشديد
زائر
شفت طوالبير السيارات على منفذ الوديعه طولها اكثر من عشره كيلو لما سمح بالدخول صافين ورا بعض اظن منهم مجموعه من الخونه الحوثي المجرم بالمال يعطيهم مايهربونه من مواد متفجره لان حدث كله بعد السماح في جده

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