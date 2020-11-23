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الأحوال المدنية توضح مدى إمكانية تجديد بطاقة الأحوال في حال وجود مخالفات

Time منذ ساعة
Views 1717
الأحوال المدنية توضح مدى إمكانية تجديد بطاقة الأحوال في حال وجود مخالفات

علي القحطاني (صدى):
أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، مدى إمكانية تجديد بطاقة الأحوال في حال وجود مخالفات منع تجوال.

وقالت الأحوال المدنية أن يحق تجديد بطاقة الأحوال في ظل تسجيل مخالفة لقرار منع التجول دون سداد المخالفة.

جاء ذلك ردا على استفسار مواطن حول إمكانية تجديد بطاقة الأحوال وإضافة مولود في ظل تسجيل مخالفة لقرار منع التجول بحقه تبلغ 20 ألف ريال، موكدة أن بإمكانه إنجاز هاتين المعاملتين دون سداد المخالفة.

وأضافت أن وجود مخالفات مرورية لا يمنع تنفيذ أي إجراءات للمواطنين في الأحوال المدنية، أما من صدر بحقه أمر بإيقاف الخدمات بإمكانه حجز موعد ومراجعة أي مكتب لإنجاز أي إجراء يخصه.

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أحدث التعليقات

.؏لي
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واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييييييف،، هذا السبب الذي من أجله ألزمت إدارة المرور الشاحنات وعربات النقل بتركيب حواجز جانبية،لكي لا تقع كوارث مرورية،كما في المقطع السابق..
واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييييييف،، هذا السبب الذي من أجله ألزمت إدارة المرور الشاحنات وعربات النقل بتركيب حواجز جانبية،لكي لا تقع كوارث مرورية،كما في المقطع السابق..
زائر
حسبنا الله ونعم الوكيل الله يكفينا شرهم ذولا شر مالهم الا الضرب الشديد
زائر
شفت طوالبير السيارات على منفذ الوديعه طولها اكثر من عشره كيلو لما سمح بالدخول صافين ورا بعض اظن منهم مجموعه من الخونه الحوثي المجرم بالمال يعطيهم مايهربونه من مواد متفجره لان حدث كله بعد السماح في جده

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