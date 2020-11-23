كاريلي يُشعل غضب جماهير الاتحاد:" سعيد جدًا بأداء اللاعبين " 

ماجد محمد (صدى):
أبدى البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لنادي الاتحاد، سعادته بأداء نجوم فريقه، أمام الفيصلي، رغم التعادل بهدف لمثله، أمام الفيصلي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021.
وأضاف " كاريلي " في تصريحات تلفزيونية أغضبت المباراة: " سعيد جدًا بأداء نجوم الاتحاد، ولكني حزين لنتيجة التعادل "، مما أثارت غضب جماهير الاتحاد الذين وصفوا تصريحه بالمستفز.
وقال المدرب البرازيلي، إن هدف الفيصلي، في الدقيقة الأخيرة، كان غير مستحق، وجاء بـ" الحظ "، خاصة أن الاتحاد، سيطر على اللقاء.
وأبان كاريلي، أنه لم يحظ بإعداد الفريق، بشكل جيد، خلال فترة التوقف الدولي، بسبب تواجد اللاعبين مع منتخباتهم، مشيدا بمهاجمه الصربي أليكساندر بريجوفيتش، رغم فشله في تسجيل الأهداف؛ قائلًا: "مهاجم صندوق قناص، ولكنه يحتاج إلى كرات من الخلف".