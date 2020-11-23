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الفراج يفضح أوباما: دخل البيت الأبيض بمليون دولار وخرج بـ 60

Time منذ 23 دقيقة
Views 1626
الفراج يفضح أوباما: دخل البيت الأبيض بمليون دولار وخرج بـ 60

الرياض (صدى):
علق الباحث في الشؤون السياسية أحمد الفراج، على ما ذكره الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في كتابه الجديد عن الخليج، قائلا:" أوباما يتقمص دور الرجل الأبيض الذي ينظر للخليج على أنه خيمة ونفط ومال ".

 

وأضاف " الفراج ":" أوباما الذي يوحي للقارئ بأنه غربي يسخر من عادات وتقاليد وكرم أهل الخليج، دخل البيت الأبيض وثروته أقل من مليون، واليوم تقدّر ثروته بقيمة ٦٠ مليون دولار ".

وسخر " الفراج " من أوباما بسبب حديثه عن الخليج، قائلا:" لا يضحكوا عليكم بالمثاليات الزائفة ".

وكان أوباما كشف في كتابه الجديد عمن يعتبره أذكى زعيم في منطقة الخليج، قائلا:" أمنح هذا اللقب إلى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد "، فيما وصف ولي عهد أبوظبي بأنه " شاب محنك قريب من السعوديين وربما أذكى زعيم في الخليج لم ينمق الكلمات في وصف كيفية تلقي الأخبار في المنطقة ".

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أحدث التعليقات

abdul
ههههههه
abdul
في العلوم السياسية يصف مصطلح " جمهورية الموز " دولة غير مستقرة سياسيا ، يعتمد الإقتصاد فيها علي تصدير منتج محدود الموارد مثل الموز او المعادن. اما دول الموز كثيرة اهمها الهند والصين .
عبدالله
يفترض يقام عليهم الشرع ويرجع لبلده بكف واحدة فقط ليكون عبرة لغيره
وافي
بايدن مرعب الجميع حتى روسيا الدولة العظمى
وافي
فية حلب جديد الله يعين المواطن ويعجل بالفرج

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