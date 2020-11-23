بالفيديو.. شاموسكا يدخل في نوبة بكاء بسبب مدرب شباب الهلال

طلال الغامدي (صدى):
حرص المدير الفني البرازيلي لفريق الفيصلي بيريكليس شاموسكا، و فابيو كاريلي مدرب اتحاد جدة على رفع صورة "كارلوس أماديو" مدرب شباب الهلال، الذي توفي الأسبوع الماضي.
وقال شاموسكا أنه كان على علاقة طيبة بمدرب شباب الهلال كارلوس أماديو الذي توفى الأسبوع الماضي.
وأضاف المدير الفني لفريق الفيصلي والدموع تنهمر من عينه أنه تعلم من مدرب شباب الهلال أشياء كثيرة، وأنه حزين لفراقه، مضيفا أنه قام بحمل "تيشرت" عليه صورة مدرب شباب الهلال في المباراة التي جمعت الاتحاد والفيصلي تخليدا لذكراه.
كان نادي الهلال أعلن في الأيام الماضية وفاة البرازيلي كارلوس أماديو، مدرب فريق فئة الشباب لكرة القدم، متأثراً بسكتة قلبية في مقر سكنه بالعاصمة الرياض