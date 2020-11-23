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بالفيديو.. شاموسكا يدخل في نوبة بكاء بسبب مدرب شباب الهلال

Time منذ 27 دقيقة
Views 1678
بالفيديو.. شاموسكا يدخل في نوبة بكاء بسبب مدرب شباب الهلال

طلال الغامدي (صدى):
حرص المدير الفني البرازيلي لفريق الفيصلي بيريكليس شاموسكا، و فابيو كاريلي مدرب اتحاد جدة على رفع صورة "كارلوس أماديو" مدرب شباب ‎الهلال، الذي توفي الأسبوع الماضي.

وقال شاموسكا أنه كان على علاقة طيبة بمدرب شباب الهلال كارلوس أماديو الذي توفى الأسبوع الماضي.

وأضاف المدير الفني لفريق الفيصلي والدموع تنهمر من عينه أنه تعلم من مدرب شباب الهلال أشياء كثيرة، وأنه حزين لفراقه، مضيفا أنه قام بحمل "تيشرت" عليه صورة مدرب شباب الهلال في المباراة التي جمعت الاتحاد والفيصلي تخليدا لذكراه.

كان نادي الهلال أعلن في الأيام الماضية وفاة البرازيلي كارلوس أماديو، مدرب فريق فئة الشباب لكرة القدم، متأثراً بسكتة قلبية في مقر سكنه بالعاصمة الرياض

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أحدث التعليقات

abdul
ههههههه
abdul
في العلوم السياسية يصف مصطلح " جمهورية الموز " دولة غير مستقرة سياسيا ، يعتمد الإقتصاد فيها علي تصدير منتج محدود الموارد مثل الموز او المعادن. اما دول الموز كثيرة اهمها الهند والصين .
عبدالله
يفترض يقام عليهم الشرع ويرجع لبلده بكف واحدة فقط ليكون عبرة لغيره
وافي
بايدن مرعب الجميع حتى روسيا الدولة العظمى
وافي
فية حلب جديد الله يعين المواطن ويعجل بالفرج

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