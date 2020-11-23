جمال عارف يهاجم مدرب الاتحاد:" خواف وعقيم  "

نواف السالم (صدى):
علق الناقد الرياضي جمال عارف على تعادل نادي الاتحاد مع نظيره الفيصلي بهدف لكل منهما، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال " عارف ":" مدرب الاتحاد كالعادة يحبط الجمهور "، مضيفا:" الفريق كان الأفضل والأكثر خطورة قبل التغييرات وتحول الأداء ١٨٠ درجة ".
وهاجم " عارف " مدرب الاتحاد، قائلا:" هذا مدرب لايمكن أن يقدم مع الاتحاد أي جديد وهو خواف "، مبينا:" لايوجد في دكة الاتحاد من يتحدث مع المدرب في تغييراته الكوارثية التي تكررت في كل المباريات ".
وتابع :" ثلاث نقاط يضيعها هذا المدرب بفكره العقيم وتغييراته التي أثبتت أنه لايمكن أن يضيف للفريق ".