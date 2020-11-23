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جمال عارف يهاجم مدرب الاتحاد:" خواف وعقيم  "

Time منذ 37 دقيقة
Views 1380
جمال عارف يهاجم مدرب الاتحاد:" خواف وعقيم  "

نواف السالم (صدى):
علق الناقد الرياضي جمال عارف على تعادل نادي الاتحاد مع نظيره الفيصلي بهدف لكل منهما، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال " عارف ":"  مدرب الاتحاد كالعادة يحبط الجمهور "، مضيفا:" الفريق كان الأفضل والأكثر خطورة قبل التغييرات وتحول الأداء ١٨٠ درجة ".

وهاجم " عارف " مدرب الاتحاد، قائلا:" هذا مدرب لايمكن أن يقدم مع الاتحاد أي جديد وهو خواف "،  مبينا:" لايوجد في دكة الاتحاد من يتحدث مع المدرب في تغييراته الكوارثية التي تكررت في كل المباريات ".

وتابع :" ثلاث نقاط يضيعها هذا المدرب بفكره العقيم وتغييراته التي أثبتت أنه لايمكن أن يضيف للفريق ".

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أحدث التعليقات

abdul
ههههههه
abdul
في العلوم السياسية يصف مصطلح " جمهورية الموز " دولة غير مستقرة سياسيا ، يعتمد الإقتصاد فيها علي تصدير منتج محدود الموارد مثل الموز او المعادن. اما دول الموز كثيرة اهمها الهند والصين .
عبدالله
يفترض يقام عليهم الشرع ويرجع لبلده بكف واحدة فقط ليكون عبرة لغيره
وافي
بايدن مرعب الجميع حتى روسيا الدولة العظمى
وافي
فية حلب جديد الله يعين المواطن ويعجل بالفرج

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