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" الخثلان " يوضح حكم الاستماع للشعر الملحن والمعازف 

Time منذ ساعة
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" الخثلان " يوضح حكم الاستماع للشعر الملحن والمعازف 

عادل الحربي (صدى):
أوضح  عضو هيئة كبار العلماء سابقًا والأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود، الشيخ سعد الخثلان، حكم الاستماع للشعر الملحن.

وقال " الخثلان ":" يجوز الاستماع للشعر الملحن " غير مصحوب بآلات الملاهي "، مضيفا:" كان أنجشة ينشد الشعر بصوت جميل بحضرة النبي " صلى الله عليه وسلم "، فقال:" رفقا بالقوارير يا أنجشة "، فقال الإمام أحمد :" الغناء الذي وردت فيه الرخصة هو غناء الراكب: أتيناكم، أتيناكم ".

وكشف " الخثلان " عن حكم الاستماع للمعازف، قائلا:" استماع الغناء المصحوب بآلات اللهو مجمع على تحريمه عند علماء السلف الصالح، قال الحافظ ابن رجب:" استماع آلات الملاهي المطربة محرم مجمع على تحريمه، ولا يعلم عن أحد الرخصة في شيء من ذلك، ومن نقل الرخصة فيه عن إمام يعتد به فقد كذب وافتری ".

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أحدث التعليقات

.؏لي
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واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييييييف،، هذا السبب الذي من أجله ألزمت إدارة المرور الشاحنات وعربات النقل بتركيب حواجز جانبية،لكي لا تقع كوارث مرورية،كما في المقطع السابق..
واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييييييف،، هذا السبب الذي من أجله ألزمت إدارة المرور الشاحنات وعربات النقل بتركيب حواجز جانبية،لكي لا تقع كوارث مرورية،كما في المقطع السابق..
زائر
حسبنا الله ونعم الوكيل الله يكفينا شرهم ذولا شر مالهم الا الضرب الشديد
زائر
شفت طوالبير السيارات على منفذ الوديعه طولها اكثر من عشره كيلو لما سمح بالدخول صافين ورا بعض اظن منهم مجموعه من الخونه الحوثي المجرم بالمال يعطيهم مايهربونه من مواد متفجره لان حدث كله بعد السماح في جده

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