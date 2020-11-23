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فتح باب التسجيل في برامج معهد الإدارة العامة لشاغلي الوظائف التعليمية

Time منذ 50 دقيقة
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فتح باب التسجيل في برامج معهد الإدارة العامة لشاغلي الوظائف التعليمية

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت وزارة التعليم، باب التسجيل في برامج معهد الإدارة العامة للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي لشاغلي الوظائف التعليمية.

وشدد التعميم، على ضرورة الالتزام بعدد من التعليمات تمثلت في الترشيح لمنسوبي الإدارة من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية فقط، وعدم الترشيح لأكثر من ثلاثة برامج تدريبية بحيث لا يزيد مجموع أيامها التدريبية عن اثني عشر يوما تدريبية في الفصل التدريبي لكل مرشح.

وتضمنت التعليمات، توافق البرنامج التدريبي مع طبيعة عمل ومهام المرشح/ المرشحة الفعلية، والترشيح على البرامج ذات الطابع التربوي فقط، ويستثنى من ذلك البرامج الإدارية التي لها علاقة بطبيعة عمل المرشحة من مديري ورؤساء الأقسام.

واقتصر الترشح للحلقات التطبيقية على مديري التعليم ومساعديهم ومديري الإدارات، ومكاتب التعليم، ويراعى عدم تعارض مواعيد برامجهم المسجلة وفقا للمصلحة التعليمية مع عدم تسجيلهم 2 البرامج العامة الخاصة بشاغلي الوظائف التعليمية، كما يشمل الترشح للحلقات التطبيقية (برامج إعداد القيادات) مديري الإدارات ووكالات الوزارة بما يتوافق مع طبيعة عمل المرشح ومهامه الوظيفية التي يمارسها فعلية، تسجيل بيانات المرشحين والمرشحات على موقع معهد الإدارة العامة، التحديث المستمر لبيانات المسجلين قاعدة بيانات معهد الإدارة العامة لمنسوبيكم.

وتبين أنه سيتم اعتماد الترشيح من قبل مسؤول اعتماد الترشيح بالوزارة، والقبول النهائي من عدمه، سيكون من قبل معهد الإدارة العامة، على أن تتولى كل إدارة تعليم (مسؤول الترشيح فيها) إبلاغ المرشحين بالقبول من عدمه وفق البيانات المعتمدة من مسؤول اعتماد الترشيح بالوزارة لإكمال الإجراء النظامي اللازم.

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أحدث التعليقات

abdul
ههههههه
abdul
في العلوم السياسية يصف مصطلح " جمهورية الموز " دولة غير مستقرة سياسيا ، يعتمد الإقتصاد فيها علي تصدير منتج محدود الموارد مثل الموز او المعادن. اما دول الموز كثيرة اهمها الهند والصين .
عبدالله
يفترض يقام عليهم الشرع ويرجع لبلده بكف واحدة فقط ليكون عبرة لغيره
وافي
بايدن مرعب الجميع حتى روسيا الدولة العظمى
وافي
فية حلب جديد الله يعين المواطن ويعجل بالفرج

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