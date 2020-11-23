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"الصحة العالمية": العالم بحاجة لـ4,3 مليار دولار بشكل عاجل لتوزيع لقاحات ‎كورونا

Time منذ 3 ساعات
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"الصحة العالمية": العالم بحاجة لـ4,3 مليار دولار بشكل عاجل لتوزيع لقاحات ‎كورونا

وكالات (صدى):
كشفت منظمة الصحة العالمية أن العالم بحاجة لـ4,3 مليار دولار بشكل عاجل لتوزيع لقاحات ‎كورونا، مشيرة إلى أن تقييم اللقاحات بشكل نهائي سيكون بداية العام القادم.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن مطورو لقاح أكسفورد ينسقون معها حول نتائجه.

وكان مبعوث منظمة الصحة العالمية الخاص بفيروس كورونا، ديفيد نابارو، حذر من موجة ثالثة من جائحة كورونا في أوروبا بداية العام 2021.

وأشار نابارو  إلى احتمالية موجة ثالثة من جائحة كورونا في الدول الأوروبية، إذا ما كررت الحكومات "تقاعسها عن القيام بما يلزم لمنع الموجة الثانية".

وتابع: " لم تعمل الحكومات على إقامة البنية التحتية اللازمة خلال أشهر الصيف، بعد السيطرة على الموجة الأولى ".

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أحدث التعليقات

abdul
ههههههه
abdul
في العلوم السياسية يصف مصطلح " جمهورية الموز " دولة غير مستقرة سياسيا ، يعتمد الإقتصاد فيها علي تصدير منتج محدود الموارد مثل الموز او المعادن. اما دول الموز كثيرة اهمها الهند والصين .
عبدالله
يفترض يقام عليهم الشرع ويرجع لبلده بكف واحدة فقط ليكون عبرة لغيره
وافي
بايدن مرعب الجميع حتى روسيا الدولة العظمى
وافي
فية حلب جديد الله يعين المواطن ويعجل بالفرج

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