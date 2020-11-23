"الصحة العالمية": العالم بحاجة لـ4,3 مليار دولار بشكل عاجل لتوزيع لقاحات ‎كورونا

وكالات (صدى):
كشفت منظمة الصحة العالمية أن العالم بحاجة لـ4,3 مليار دولار بشكل عاجل لتوزيع لقاحات كورونا، مشيرة إلى أن تقييم اللقاحات بشكل نهائي سيكون بداية العام القادم.
وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن مطورو لقاح أكسفورد ينسقون معها حول نتائجه.
وكان مبعوث منظمة الصحة العالمية الخاص بفيروس كورونا، ديفيد نابارو، حذر من موجة ثالثة من جائحة كورونا في أوروبا بداية العام 2021.
وأشار نابارو إلى احتمالية موجة ثالثة من جائحة كورونا في الدول الأوروبية، إذا ما كررت الحكومات "تقاعسها عن القيام بما يلزم لمنع الموجة الثانية".
وتابع: " لم تعمل الحكومات على إقامة البنية التحتية اللازمة خلال أشهر الصيف، بعد السيطرة على الموجة الأولى ".