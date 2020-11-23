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عملية زرع قرنية تنهي معاناة مواطن.. ومختص يوجه نصائح مهمة

Time منذ ساعة
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عملية زرع قرنية تنهي معاناة مواطن.. ومختص يوجه نصائح مهمة

نايف السالم (صدى):
تحدث مواطن يدعى عبدالله الحربي عن تجربته في زراعة قرنية للعين ، وقد حصل عليها عن طريق التبرع، والتي تكللك بنجاح، مؤكدا أن حياته تغيرت للأفضل.

وقال الحربي أنه حياته بعد العملية اختلفت جذريا عن بعدها، حيث كان لن يتمكن من الرؤية بشكل جيد، مشيرا إلى أنه بعد إجراءه عملية زرع القرنية أصبح يرى أفضل ، كما أن معدل الإدراك ارتفع لديه.

وأضاف أنه أجرى عملية زرع القرنية بمستشفى الملك خالد، بعد قيامهم بالإجراءات العلاجية والفحوصات اللازمة له، مشيرا إلى أن أول من كنت أشتاق لرؤيتهم هم والديه.

ومن جهته، قال الدكتورمحمد المطلق استشاري طب وجراحة العيون تخصص القرنية أنثقافة التبرع بالقرنية في المملكة ضعيفة وتعتمد على الاستيراد من الخارج

‏وأشار متخصص العيون إلى أن المتبرع بالقرنية يكون شخص متوفى ولا يتم الكشف عن شخصيته للمريض.

وأكد أن أكثر الأمراض المنتشرة في القرنية في المملكة هي القرنية المخروطية وأمراض القرنية الوراثية و الندبات التقرحات الناتجة عن ارتداء العدسات، مؤكدا أن ارتداءها خلال النوم يسبب كوارث صحية.

ونصح بضرورة الحفاظ علي القرنية عن طريق الفحص بصفة دورية عند استشاري قرنية مختص، والتأكد من خلوها من أي أمراض ، والتعامل بطريقة صحيحة مع ارتداء العدسات ، ومعالجة الحساسية.

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أحدث التعليقات

abdul
ههههههه
abdul
في العلوم السياسية يصف مصطلح " جمهورية الموز " دولة غير مستقرة سياسيا ، يعتمد الإقتصاد فيها علي تصدير منتج محدود الموارد مثل الموز او المعادن. اما دول الموز كثيرة اهمها الهند والصين .
عبدالله
يفترض يقام عليهم الشرع ويرجع لبلده بكف واحدة فقط ليكون عبرة لغيره
وافي
بايدن مرعب الجميع حتى روسيا الدولة العظمى
وافي
فية حلب جديد الله يعين المواطن ويعجل بالفرج

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