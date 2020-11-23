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بالفيديو.. امرأة تروي تفاصيل مرعبة عاشتها في مطار حمد بالدوحة :" طلب مني إزالة سروالي "

Time منذ 14 دقيقة
Views 1427
بالفيديو.. امرأة تروي تفاصيل مرعبة عاشتها في مطار حمد بالدوحة :" طلب مني إزالة سروالي "

ماجد القزيز (صدى):
روت سيدة أسترالية تفاصيل مرعبة عاشتها في مطار حمد الدولي بالدوحة، قائلة:" طلب مني الاستلقاء على الطاولة ووضعت غطاء طبي فوقي ".

وأضافت السيدة خلال حوارها عبر قناة العربية:"  طلب مني إزالة ملابسي وكنت في حالة صدمة تامة "، لافتة:" كانت هناك ستائر رفيعة تغطي الشبابيك يمكنني الرؤية من خلالها إلى الخارج ".

وأوضحت:" طلب منى إزالة السروال وأتذكر أنني تعجبت جدا كنت في حالة صدمة تامة ولم أعلم ما يحصل "، مبينة:" شعرت بأن هذا الأمر  ليس صائبا كنت مرعوبة وأشعر بالخزي وكنت قلقة من هؤلاء الرجال ".

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أحدث التعليقات

شرحبيل
انترتيكر شكرا كثيرا.. كنت سعيد بمشاهدتك وانا في عمر ال١٢ من عمري والان عمري ٤٠..... لكل بدايه نهايه ارقد بسلام 🧟‍♀️🧟‍♀️🧟‍♀️🧟‍♀️🧟‍♀️🧟‍♀️
أبو نواف
هذا بهيمه كيف يستضيفونه في برنامج اوادم
🚴‍♀️
اقترح اشراك ابو سيكل باقرار العقار
أبو نواف
كل شيء من أجل الدلال يهون هذا شعارهم
ابن حزم
الله يرحمه ويغفرله

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