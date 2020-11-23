بالفيديو.. امرأة تروي تفاصيل مرعبة عاشتها في مطار حمد بالدوحة :" طلب مني إزالة سروالي "

ماجد القزيز (صدى):
روت سيدة أسترالية تفاصيل مرعبة عاشتها في مطار حمد الدولي بالدوحة، قائلة:" طلب مني الاستلقاء على الطاولة ووضعت غطاء طبي فوقي ".
وأضافت السيدة خلال حوارها عبر قناة العربية:" طلب مني إزالة ملابسي وكنت في حالة صدمة تامة "، لافتة:" كانت هناك ستائر رفيعة تغطي الشبابيك يمكنني الرؤية من خلالها إلى الخارج ".
وأوضحت:" طلب منى إزالة السروال وأتذكر أنني تعجبت جدا كنت في حالة صدمة تامة ولم أعلم ما يحصل "، مبينة:" شعرت بأن هذا الأمر ليس صائبا كنت مرعوبة وأشعر بالخزي وكنت قلقة من هؤلاء الرجال ".