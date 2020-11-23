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شاهد.. أرقام خرافية للهجمات الإلكترونية على قمة العشرين 

Time منذ 26 دقيقة
Views 1469
شاهد.. أرقام خرافية للهجمات الإلكترونية على قمة العشرين 

علي القحطاني (صدى):
أعلن مدير مركز المعلومات الوطني، عصام الوقيت، اليوم، عن إحباط ملايين المحاولات للهجوم إلكترونيًا على قمة مجموعة العشرين.

وأضاف " الوقيت "  خلال حديثه لقناة " الإخبارية "، أنه تم رصد أكثر من 2.6 مليون هجمة إلكترونية خلال انعقاد قمة مجموعة العشرين، مؤكدًا أنه تم التصدي لهم جميعًا.

وأوضح أنه قبل القمة تمت مراجعة هيكلية المنظومة وتقنياتها، والعمل على مدى شهر كامل للتأكد من سلامتها، وذلك بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، مشيرا إلى أنه تم التأكد من قدرة تلك الأنظمة للتصدي إلى الهجمات الإلكترونية المتوقعة خلال يومي انعقاد القمة.

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أحدث التعليقات

شرحبيل
انترتيكر شكرا كثيرا.. كنت سعيد بمشاهدتك وانا في عمر ال١٢ من عمري والان عمري ٤٠..... لكل بدايه نهايه ارقد بسلام 🧟‍♀️🧟‍♀️🧟‍♀️🧟‍♀️🧟‍♀️🧟‍♀️
أبو نواف
هذا بهيمه كيف يستضيفونه في برنامج اوادم
🚴‍♀️
اقترح اشراك ابو سيكل باقرار العقار
أبو نواف
كل شيء من أجل الدلال يهون هذا شعارهم
ابن حزم
الله يرحمه ويغفرله

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