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شاهد.. قصة مقيم يقضي نهاية الأسبوع بتنظيف شواطئ ‎الخبر على مدار 30 عامًا 

Time منذ ساعة
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شاهد.. قصة مقيم يقضي نهاية الأسبوع بتنظيف شواطئ ‎الخبر على مدار 30 عامًا 

الدمام (صدى):
روى مقيم بريطاني قصة قضائه نهاية الأسبوع بتنظيف شواطئ ‎الخبر من المخلفات والنفايات التي يتركها المتنزهين خلفهم  بصمت.

وقال المقيم خلال لقائه عبر قناة الإخبارية:" عندما ذهبت الشاطئ منذ 30 عاما وجدت أكياس بلاستيكية وقوارير مياه متناثرة، فرأيت أنه من الأفضل إزالته لتبقي البيئة نظيفة ".

وأضاف:" بدأت بتنظيف المكان الذي أود أن أقضي وقتي فيه، في البداية نظر إلى الناس بشكل مريب واستغربوا من فعلي بالتقاط القمامة "، موضحا:" حظيت بتجربة رائعة جدا ".

 

وتابع أنه بدأ تنظيف الشاطئ من القمامة على مدار 30 عاما بمبادرة شخصية نابعة من حب وحرص على البيئة ".

 

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أحدث التعليقات

.؏لي
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واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييييييف،، هذا السبب الذي من أجله ألزمت إدارة المرور الشاحنات وعربات النقل بتركيب حواجز جانبية،لكي لا تقع كوارث مرورية،كما في المقطع السابق..
واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييييييف،، هذا السبب الذي من أجله ألزمت إدارة المرور الشاحنات وعربات النقل بتركيب حواجز جانبية،لكي لا تقع كوارث مرورية،كما في المقطع السابق..
زائر
حسبنا الله ونعم الوكيل الله يكفينا شرهم ذولا شر مالهم الا الضرب الشديد
زائر
شفت طوالبير السيارات على منفذ الوديعه طولها اكثر من عشره كيلو لما سمح بالدخول صافين ورا بعض اظن منهم مجموعه من الخونه الحوثي المجرم بالمال يعطيهم مايهربونه من مواد متفجره لان حدث كله بعد السماح في جده

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