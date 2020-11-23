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بالفيديو.. الفيصلي يخطف نقطة من الاتحاد .. والقادسية والباطن " حبايب "

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. الفيصلي يخطف نقطة من الاتحاد .. والقادسية والباطن " حبايب "

ماجد محمد (صدى):
تعادل نادي الفيصلي مع ضيفه الاتحاد بهدف لمثله، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

و افتتح اللاعب البرازيلي رومارينهو التسجيل لنادي الاتحاد، كما سسجل هدف تعادل الفيصلي لاعب خط الوسط جليرمي أوجستو.

وبهذه النتيجة، رفع الفيصلي رصيده إلى 9 نقاط في المركز الخامس، ويحل ضيفا على الأهلي الأحد 29 نوفمبر، ووصل الاتحاد إلى النقطة السادسة في المركز التاسع، ويستضيف القادسية الجمعة 27 نوفمبر.

كما تعادل فريق القادسية مع ضيفه الباطن، بهدفين لمثلها، في اللقاء الذي أقيم في استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز هدفي القادسية حسن العمري في الدقيقة 26, وحمد اليامي في الدقيقة 71 , كما سجل اللاعب محمد رايحين في الدقيقة الثانية الهدف الأول للباطن، واللاعب حسن شراحيلي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 80.

وبهذه النتيجة رفع القادسية رصيده إلى 7 نقاط في المركز التاسع، ويحل ضيفا على الاتحاد الجمعة 27 نوفمبر، كما ارتفعر الباطن نقاطه إلى 7 في المركز السابع، ويواجه الوحدة الأحد 29 نوفمبر

 

 

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أحدث التعليقات

abdul
ههههههه
abdul
في العلوم السياسية يصف مصطلح " جمهورية الموز " دولة غير مستقرة سياسيا ، يعتمد الإقتصاد فيها علي تصدير منتج محدود الموارد مثل الموز او المعادن. اما دول الموز كثيرة اهمها الهند والصين .
عبدالله
يفترض يقام عليهم الشرع ويرجع لبلده بكف واحدة فقط ليكون عبرة لغيره
وافي
بايدن مرعب الجميع حتى روسيا الدولة العظمى
وافي
فية حلب جديد الله يعين المواطن ويعجل بالفرج

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