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البحرية الألمانية تعترض سفينة تركية محملة بسلاح مهرب لليبيا

Time منذ ساعة
Views 1539
البحرية الألمانية تعترض سفينة تركية محملة بسلاح مهرب لليبيا

برلين (صدى):
اعترضت فرقاطة من الجيش الألماني ضمن بعثة الاتحاد الأوروبي للحد من انتشار الأسلحة في ليبيا، سفينة تركية بالبحر المتوسط، حيث احتجت أنقرة بشدة، وأجبرت الجنود الألمان على مغادرة السفينة.

تفصيلا، كانت الفرقاطة الألمانية هامبورج اعترضت سفينة الشحن التركية "روزالين أ" على بعد 200 كيلومتر شمال مدينة بنغازي بشرق ليبيا، وذلك على خلفية توافر معلومات ودلائل لدى البعثة التي يقودها الاتحاد الأوروبي على عدم قانونية حمل أسلحة على السفينة، فضلًا عن نيتها تهريبها لأطراف الحرب الأهلية.

واحتجت تركيا بعد وقت قصير جدا من صعود الجنود الألمان، وأبلغت أنقرة بعثة الاتحاد الأوروبي أن عملية التفتيش لن تتم الموافقة عليها.

واضطر الجنود الألمان إلى التوقف عن فحص الشحنة على الفور والنزول مع اليوم الإثنين.، واستطاعت روزالين أ مواصلة رحلتها باتجاه ليبيا.

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أحدث التعليقات

شرحبيل
انترتيكر شكرا كثيرا.. كنت سعيد بمشاهدتك وانا في عمر ال١٢ من عمري والان عمري ٤٠..... لكل بدايه نهايه ارقد بسلام 🧟‍♀️🧟‍♀️🧟‍♀️🧟‍♀️🧟‍♀️🧟‍♀️
أبو نواف
هذا بهيمه كيف يستضيفونه في برنامج اوادم
🚴‍♀️
اقترح اشراك ابو سيكل باقرار العقار
أبو نواف
كل شيء من أجل الدلال يهون هذا شعارهم
ابن حزم
الله يرحمه ويغفرله

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