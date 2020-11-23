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موعد توفر لقاح كورونا في المملكة "فيديو" 

Time منذ ساعة
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موعد توفر لقاح كورونا في المملكة "فيديو" 

نايف السالم (صدى):
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، عن موعد توفر لقاح كورونا في المملكة.

وقال " العبدالعالي " خلال المؤتمر الصحفي الذي بثته قناة الإخبارية:" لقاح كورونا سيتوفر في الأشهر القريبة بالمملكة "، لافتا:"  لا يمكن التوصل للقاح واعتباره قابل للاستخدام إلا بعد التأكد من عدة جوانب وتشمل أن يكسر حلقة الانتشار والحد من العدوى  وأن يكون قادرا على صد العدوي وآمن وأن تعتمده الجهات المعنية من خلال التراخيص".

وأوضح:" سواء توفرت اللقاحات قبل نهاية العام أو في الربع الأول أو الثاني من العام المقبل، المملكة ستكون من أول الدول للحصول على اللقاح ".

وكانت وزارة الصحة سجلت اليوم 231 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

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أحدث التعليقات

شرحبيل
انترتيكر شكرا كثيرا.. كنت سعيد بمشاهدتك وانا في عمر ال١٢ من عمري والان عمري ٤٠..... لكل بدايه نهايه ارقد بسلام 🧟‍♀️🧟‍♀️🧟‍♀️🧟‍♀️🧟‍♀️🧟‍♀️
أبو نواف
هذا بهيمه كيف يستضيفونه في برنامج اوادم
🚴‍♀️
اقترح اشراك ابو سيكل باقرار العقار
أبو نواف
كل شيء من أجل الدلال يهون هذا شعارهم
ابن حزم
الله يرحمه ويغفرله

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