الأعداد السابقة للصحيفة

"  الصحة ": لقاح ‎كورونا سيكون متوفرًا للجميع في ‎المملكة مجانًا " فيديو " 

Time منذ 27 دقيقة
Views 1496
"  الصحة ": لقاح ‎كورونا سيكون متوفرًا للجميع في ‎المملكة مجانًا " فيديو " 

عادل الحربي (صدى):
قال وكيل وزارة الصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، إن اللقاحات تعطى فقط لمن أعمارهم ق 16 أو 18 سنة وبالتالي الأطفال ليسوا داخلين في الحسبة لكن باقية الفئات بدءًا من الفئات التي لم يثبت إصابتها تعطى الأولوية.

وأضاف " عسيري " خلال مداخلة هاتفية في قناة الإخبارية :" نطمح أن تغطي اللقاحات 70% من سكان المملكة بنهاية 2021"، مؤكدا أن لقاح ‎كورونا سيكون متوفرا للجميع في ‎المملكة مجانا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيه الوزارة إلى تسجيل 231 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وأبانت أنها سجلت 445 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 343,816 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 16 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 5796 حالة.

وكان متحدث الصحة الدكتور محمد العبدالعالي لافت إلى أن هناك 6.3% انخفاض الحالات الحرجة المصابة بكورونا في هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي، مؤكدًا أن الأوضاع في المملكة مستقرة ومطمئنة، و" نرصد اتجاهات إيجابية تبشر بخير " .

Time واتساب

أحدث التعليقات

القرشي
غربلتوا الناس حرام عليكم لا إنكم وضحتوا لهم ماهي الية هذا النظام ومن هي الفئات المستهدفة من اجل تحسين اوضاعها ودعمها اكثر من ذي قبل ومن هي الفئات التي ستتحول من فئات رعوية إلى فئات تنموية ؟ أتمنى هذه المرة أن تدعموا مستفيدين الضمان دعمآ كبيرآ يحفظ لهم كرامتهم وإنسانيتهم حتى يستطيعوا أن يعيشوا كباقي افراد المجتمع وأن تراجع مخصصاتهم كل عام على ألأقل بما يتوافق مع إرتفاع الأسعار الذي لا يتوقف .
ابن حزم
الله ارفع البلاء عن المسلمين وعن البشرية أجمعين . اللهم آمين
مغرد
اقتلوهم كلاب الشوارع
يوسف المطيري
الأثيوبيين وما يفعلون احقر واذل جنسيه
سكب
وش فهمك المساحات يالروقى خلك على زعيييقك وبعارينك اسرح فيها احسلك

أخر الأخبار

موعد توفر لقاح كورونا في المملكة "فيديو" 
موعد توفر لقاح كورونا في المملكة "فيديو" 
Time منذ دقيقتين Views 1058
طارق التايب يوجه رسالة قوية للاعبي الهلال قبل مواجهة النصر
طارق التايب يوجه رسالة قوية للاعبي الهلال قبل مواجهة النصر
Time منذ 7 دقائق Views 1169
نهاية مؤلمة لفتاة برفقة مفحط
نهاية مؤلمة لفتاة برفقة مفحط
Time منذ 12 دقيقة Views 277
المطاعم في زمن الكورونا
المطاعم في زمن الكورونا
Time منذ 13 دقيقة Views 180
خل التصوير ينفعك
خل التصوير ينفعك
Time منذ 14 دقيقة Views 202
المزروعي يُثير الجدل بدفاعه عن محمد رمضان بعد احتضانه لمطرب إسرائيلي
المزروعي يُثير الجدل بدفاعه عن محمد رمضان بعد احتضانه لمطرب إسرائيلي
Time منذ 17 دقيقة Views 188
"  الصحة ": لقاح ‎كورونا سيكون متوفرًا للجميع في ‎المملكة مجانًا " فيديو " 
"  الصحة ": لقاح ‎كورونا سيكون متوفرًا للجميع في ‎المملكة مجانًا " فيديو " 
Time منذ 27 دقيقة Views 1496
بالصور.. وزارة الدفاع تعلن ضبط كميات ضخمة من المخدرات
بالصور.. وزارة الدفاع تعلن ضبط كميات ضخمة من المخدرات
Time منذ 30 دقيقة Views 1593
الكشف عن أفضل 10 سيارات في الأسواق
الكشف عن أفضل 10 سيارات في الأسواق
Time منذ 36 دقيقة Views 1220
بالفيديو.. الرائد يتغلب على أبها بهدفين
بالفيديو.. الرائد يتغلب على أبها بهدفين
Time منذ 42 دقيقة Views 1430