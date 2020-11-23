شروط تمويل استيراد الحطب

علي القحطاني (صدى):
كشف صندوق التنمية الزراعية عن شروط الحصول على خط ائتماني من البنك التجاري لغرض استيراد الحطب من خلال اعتماد مستندي يعاد تمويله على ألا تتجاوز مدة الضمان 12 شهرًا.
وأشار الصندوق إلى شروط الحصول على تمويل استيراد الحطب: السجل التجاري مضافًا إليه نشاط استيراد الحطب، وفاتورة عرض " غير مسددة " للحطب المراد استيراده، و تعبئة نموذج طلب، وكشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر، والتراخيص المطلوبة لمزاولة النشاط، وفقا لصندوق التنمية الزراعية.
وأوضح الصندوق أنه بعد تقديم طلب الحصول على القرض من خلال منصة الخدمات الإلكترونية وتقديم الضمانات، يتم دراسة الطلب عن طريق صندوق التنمية الزراعية، وإرسال الطلب إلى البنك لمراجعة الطلب مع إرفاق الموافقة المبدئية من قبل الصندوق.
ولفت إلى أنه في حال تمت الموافقة من قبل البنك يتم مخاطبة صندوق التنمية الزراعية من خلال إرسال خطاب بالموافقة النهائية موضحاً المبالغ والشروط، ثم دفع رسوم الطلب، يتم توقيع عقد مخصص لضمان إقراض استيراد الحطب بين المقترض والصندوق، يتم إشعار البنك بموافقة الصندوق النهائية لمنح خط الاعتماد وإعادة التمويل للمقترض.