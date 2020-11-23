جون سينا و ذا روك يوجهان رسالة مؤثرة لـ "أندرتيكر" في وداعه الأخير

وكالات (صدى):
ودعت مصارعة المحترفين الأمريكية wwe المصارع الأمريكي المخضرم "أندرتيكر" بعد مسيرة حافلة بالانتصارات والإثارة والمتعة افي مبارياته مع منافسيه.
وقال أندرتيكر خلال كلمته الأخيرة في عالم WWE من حلبة المصارعة : "على مدار 30 عاما أديت تلك المشية البطيئة للحلبة، وجعلت العديد من المصارعين يرقدون في سلام، والآن قد حان وقتي لكي أجعل أندرتيكر يرقد في سلام".
وودع المصارع جون سينا زميله على تويتر حيث كتب: "بعد ثلاثة عقود من الالتزام، نشهد الليلة نهاية مشوار أندرتيكر المذهل. وفي سبيل جميع لحظات الحلبة، وكعضو في عالم المصارعة الحرة، أقول شكرا لك تيكر".