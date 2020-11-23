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بالصور.. وزارة الدفاع تعلن ضبط كميات ضخمة من المخدرات

Time منذ 29 دقيقة
Views 1593
بالصور.. وزارة الدفاع تعلن ضبط كميات ضخمة من المخدرات

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، أن ‏القوة المختلطة ١٥٠ والتي تتولي قيادتها ‎القوات البحرية الملكية السعودية تضبط كميات ضخمة من المخدرات.

ونشرت وزارة الدفاع صورا تبين كميات كبيرة من المواد المخدرة التي تمكنت القوة المختلطة من ضبطها.

جدير بالذكر أن قوة الواجب المختلطة 150 التي تقودها القوات البحرية الملكية السعودية، تقوم بمهمة تعزيز الأمن البحري في منطقة عمليات مساحتها (3.3) مليون ميل بحري، تشمل البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وخليج عمان والمحيط الهندي، لمكافحة الإرهاب والأنشطة الداعمة له، كتهريب المخدرات والأسلحة، وضمان حرية الملاحة وأمن الممرات البحرية لتدفق التجارة الدولية في منطقة المسؤولية.

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أحدث التعليقات

القرشي
غربلتوا الناس حرام عليكم لا إنكم وضحتوا لهم ماهي الية هذا النظام ومن هي الفئات المستهدفة من اجل تحسين اوضاعها ودعمها اكثر من ذي قبل ومن هي الفئات التي ستتحول من فئات رعوية إلى فئات تنموية ؟ أتمنى هذه المرة أن تدعموا مستفيدين الضمان دعمآ كبيرآ يحفظ لهم كرامتهم وإنسانيتهم حتى يستطيعوا أن يعيشوا كباقي افراد المجتمع وأن تراجع مخصصاتهم كل عام على ألأقل بما يتوافق مع إرتفاع الأسعار الذي لا يتوقف .
ابن حزم
الله ارفع البلاء عن المسلمين وعن البشرية أجمعين . اللهم آمين
مغرد
اقتلوهم كلاب الشوارع
يوسف المطيري
الأثيوبيين وما يفعلون احقر واذل جنسيه
سكب
وش فهمك المساحات يالروقى خلك على زعيييقك وبعارينك اسرح فيها احسلك

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