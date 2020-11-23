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حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على المملكة

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على المملكة

الرياض (صدى):
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على المملكة.

ومن المتوقع أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، وسماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 34 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 20 مئوية.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر ونصف إلى متر ين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

القرشي
غربلتوا الناس حرام عليكم لا إنكم وضحتوا لهم ماهي الية هذا النظام ومن هي الفئات المستهدفة من اجل تحسين اوضاعها ودعمها اكثر من ذي قبل ومن هي الفئات التي ستتحول من فئات رعوية إلى فئات تنموية ؟ أتمنى هذه المرة أن تدعموا مستفيدين الضمان دعمآ كبيرآ يحفظ لهم كرامتهم وإنسانيتهم حتى يستطيعوا أن يعيشوا كباقي افراد المجتمع وأن تراجع مخصصاتهم كل عام على ألأقل بما يتوافق مع إرتفاع الأسعار الذي لا يتوقف .
ابن حزم
الله ارفع البلاء عن المسلمين وعن البشرية أجمعين . اللهم آمين
مغرد
اقتلوهم كلاب الشوارع
يوسف المطيري
الأثيوبيين وما يفعلون احقر واذل جنسيه
سكب
وش فهمك المساحات يالروقى خلك على زعيييقك وبعارينك اسرح فيها احسلك

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