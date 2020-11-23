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برشلونة يستبعد ميسي عن قائمته الأوروبية

Time منذ ساعتين
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برشلونة يستبعد ميسي عن قائمته الأوروبية

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الاثنين، أن المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، رونالد كومان، قد استبعد النجم ليونيل ميسي، من القائمة الرسمية التي تسافر إلى العاصمة الأوكرانية كييف، رغم جاهزيته التامة، حيث أنه لم يشكو من أي آلام أو إصابات.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى غياب الهولندي فرانك دي يونج، الذي كان من المنتظر أن يعوض إصابة جيرارد بيكيه، حيث أشارت تقارير سابقة إلى إمكانية مشاركته في مركز قلب الدفاع.

ويواجه نادي برشلونة، مساء غد الثلاثاء، منافسه دينامو كييف الأوكراني، في مباراة تقام على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

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أحدث التعليقات

بدر الروقي
ياناس قشعان مريض نفسي والنصر زاد علته
زعيم اااسيا
يكفي هدف جحفلي ١١٩ هدف فسخ البشوت هههههههههه تسجل في اخر دقائق وتهين خصمك امام ملك يكفي دمعه خيبيلان الطخيم موقادر يصعد للمنصه هههههههههه
زعيم اااسيا
الهلال حقق اسيااا امام اوراوا وباذن الله الهلال يحقق كاس الملك امام مخلفات اوراوا حتى لو يجيبون مطرف القحطاني حكم للمباره جلدينهم جلد كالعاده
دكتور رايق بن فايق
نشاهد هذه الثقافة في معظم الدول العربية وبشكل منتشر وبدأت تظهر لدينا
دكتور رايق بن فايق
نتمني من المرور مخالفة من يخرجون أيديهم على باب السيارة نظام بلطجي

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