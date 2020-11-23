برشلونة يستبعد ميسي عن قائمته الأوروبية

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الاثنين، أن المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، رونالد كومان، قد استبعد النجم ليونيل ميسي، من القائمة الرسمية التي تسافر إلى العاصمة الأوكرانية كييف، رغم جاهزيته التامة، حيث أنه لم يشكو من أي آلام أو إصابات.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى غياب الهولندي فرانك دي يونج، الذي كان من المنتظر أن يعوض إصابة جيرارد بيكيه، حيث أشارت تقارير سابقة إلى إمكانية مشاركته في مركز قلب الدفاع.
ويواجه نادي برشلونة، مساء غد الثلاثاء، منافسه دينامو كييف الأوكراني، في مباراة تقام على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.