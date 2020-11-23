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«الصحة»: تسجيل 231 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

Time منذ ساعة
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«الصحة»: تسجيل 231 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الاثنين، عن تسجيل 231 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 445 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 343,816 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 16 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 5796 حالة.

وفي السياق نفسه، أشار متحدث الصحة، إلى أن هناك 6.3% انخفاض الحالات الحرجة المصابة بكورونا في هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي، مؤكدًا أن الأوضاع في المملكة مستقرة ومطمئنة، و"نرصد اتجاهات إيجابية تبشر بخير" .

وأوضح ‏متحدث الصحة، أنه لا يمكن التوصل إلى لقاح لكورونا واعتباره قابلا للاستخدام إلا بعد توفر 3 أمور: أن يكون فعالا وقادرا على صد الفيروس، وأن يكون آمنا دون أعراض جانبية، وأن تعتمده الجهات المعنية بمنح التراخيص.

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أحدث التعليقات

بدر الروقي
ياناس قشعان مريض نفسي والنصر زاد علته
زعيم اااسيا
يكفي هدف جحفلي ١١٩ هدف فسخ البشوت هههههههههه تسجل في اخر دقائق وتهين خصمك امام ملك يكفي دمعه خيبيلان الطخيم موقادر يصعد للمنصه هههههههههه
زعيم اااسيا
الهلال حقق اسيااا امام اوراوا وباذن الله الهلال يحقق كاس الملك امام مخلفات اوراوا حتى لو يجيبون مطرف القحطاني حكم للمباره جلدينهم جلد كالعاده
دكتور رايق بن فايق
نشاهد هذه الثقافة في معظم الدول العربية وبشكل منتشر وبدأت تظهر لدينا
دكتور رايق بن فايق
نتمني من المرور مخالفة من يخرجون أيديهم على باب السيارة نظام بلطجي

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