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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا

Time منذ 3 ساعات
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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 22.67 نقطة ليقفل عند مستوى 8610.84 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 12 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 400 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 500 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 98 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 85 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات المتطورة، وأبو معطي، واللجين، ولازوردي، وأسيج الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أمانة للتأمين، وعناية، ونسيج، وبروج للتأمين، والدرع العربي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و 5.03% .

فيما كانت أسهم شركات كيمانول، وكيان السعودية، ولازوردي، ونسيج، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات نسيج، وكيمانول، وأمانة للتأمين، ولازوردي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 104.70 نقطة ليقفل عند مستوى 19615.08 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 44 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة 300 ألف سهم تقاسمتها 1250 صفقة.

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أحدث التعليقات

بدر الروقي
ياناس قشعان مريض نفسي والنصر زاد علته
زعيم اااسيا
يكفي هدف جحفلي ١١٩ هدف فسخ البشوت هههههههههه تسجل في اخر دقائق وتهين خصمك امام ملك يكفي دمعه خيبيلان الطخيم موقادر يصعد للمنصه هههههههههه
زعيم اااسيا
الهلال حقق اسيااا امام اوراوا وباذن الله الهلال يحقق كاس الملك امام مخلفات اوراوا حتى لو يجيبون مطرف القحطاني حكم للمباره جلدينهم جلد كالعاده
دكتور رايق بن فايق
نشاهد هذه الثقافة في معظم الدول العربية وبشكل منتشر وبدأت تظهر لدينا
دكتور رايق بن فايق
نتمني من المرور مخالفة من يخرجون أيديهم على باب السيارة نظام بلطجي

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