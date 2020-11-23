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بوتين يرفض الاعتراف بفوز بايدن

Time منذ ساعة
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بوتين يرفض الاعتراف بفوز بايدن

وكالات (صدى):
أكدت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، غير مستعدًا للاعتراف بفوز جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، بعدما كان قد قال أنه سيعمل مع أي شخص يفوز بثقة الشعب الأمريكي.

ويعد بوتين من بين رؤساء أقلاء لم يعترفوا بعد ببايدن رئيسًا للولايات المتحدة؛ حيث تشعر روسيا بقلق خاص من فوز المرشح الديمقراطي في السباق الأمريكي، وتخشى من زيادة ضغط العقوبات الأمريكية والصدام بشأن حقوق الإنسان.

وكانت موسكو، قد واجهت اتهامات بالتدخل في في انتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016 لمساعدة الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، في الفوز.

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أحدث التعليقات

بدر الروقي
ياناس قشعان مريض نفسي والنصر زاد علته
زعيم اااسيا
يكفي هدف جحفلي ١١٩ هدف فسخ البشوت هههههههههه تسجل في اخر دقائق وتهين خصمك امام ملك يكفي دمعه خيبيلان الطخيم موقادر يصعد للمنصه هههههههههه
زعيم اااسيا
الهلال حقق اسيااا امام اوراوا وباذن الله الهلال يحقق كاس الملك امام مخلفات اوراوا حتى لو يجيبون مطرف القحطاني حكم للمباره جلدينهم جلد كالعاده
دكتور رايق بن فايق
نشاهد هذه الثقافة في معظم الدول العربية وبشكل منتشر وبدأت تظهر لدينا
دكتور رايق بن فايق
نتمني من المرور مخالفة من يخرجون أيديهم على باب السيارة نظام بلطجي

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