بوتين يرفض الاعتراف بفوز بايدن

وكالات (صدى):
أكدت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، غير مستعدًا للاعتراف بفوز جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، بعدما كان قد قال أنه سيعمل مع أي شخص يفوز بثقة الشعب الأمريكي.
ويعد بوتين من بين رؤساء أقلاء لم يعترفوا بعد ببايدن رئيسًا للولايات المتحدة؛ حيث تشعر روسيا بقلق خاص من فوز المرشح الديمقراطي في السباق الأمريكي، وتخشى من زيادة ضغط العقوبات الأمريكية والصدام بشأن حقوق الإنسان.
وكانت موسكو، قد واجهت اتهامات بالتدخل في في انتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016 لمساعدة الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، في الفوز.