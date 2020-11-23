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شكاوى بشأن وضع لفظ الجلالة على الأكياس والعبوات رغم القرار الوزاري

Time منذ ساعة
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شكاوى بشأن وضع لفظ الجلالة على الأكياس والعبوات رغم القرار الوزاري

الرياض (صدى):
استقبلت وزارة التجارة، شكاوى تتعلق بوضع أسماء لفظ الجلالة على الأغلفة والأكياس، مما استدعى الوزارة إلى إصدار تعاميم جديدة تحذر من الاستمرار بمخالفة القرار؛ حيث أصدرت خطابا إلى جميع القطاع الخاص للتحذير من عدم الوقوع في هذه التجاوزات.

وجاء ذلك نظراً لورود عدد من الشكاوى المتعلقة بقيام العديد من المتاجر بكتابة أسماء الله الحسنى على الأكياس والعبوات المعرضة للامتهان، وكذلك صدور تعميم وزير الداخلية رقم 12/‏‏99553 المبني على خطاب المفتي العام للمملكة المتضمن بأن اللجنة الدائمة للإفتاء درست وضع أسماء الله عز وجل وصفاته في أماكن متعددة معروضة للامتهان وأفتت بمنع ذلك تكريماً وتعظيماً لأسماء الله عز وجل.

ومن الجدير بالذكر، أن وزارة التجارة كانت قد تلقت في عام 2013 خطابا من مدير عام الإدارة العامة للتوعية والتوجيه المكلف بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشأن ما ورد لهم من مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض لقيام العديد من المتاجر بكتابة أسماء الله الحسنى على الأكياس.

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أحدث التعليقات

بدر الروقي
ياناس قشعان مريض نفسي والنصر زاد علته
زعيم اااسيا
يكفي هدف جحفلي ١١٩ هدف فسخ البشوت هههههههههه تسجل في اخر دقائق وتهين خصمك امام ملك يكفي دمعه خيبيلان الطخيم موقادر يصعد للمنصه هههههههههه
زعيم اااسيا
الهلال حقق اسيااا امام اوراوا وباذن الله الهلال يحقق كاس الملك امام مخلفات اوراوا حتى لو يجيبون مطرف القحطاني حكم للمباره جلدينهم جلد كالعاده
دكتور رايق بن فايق
نشاهد هذه الثقافة في معظم الدول العربية وبشكل منتشر وبدأت تظهر لدينا
دكتور رايق بن فايق
نتمني من المرور مخالفة من يخرجون أيديهم على باب السيارة نظام بلطجي

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