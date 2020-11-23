"سدافكو" تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية " سدافكو " عن توفر وظيفة إدارية شاغرة بمجال التدقيق الداخلي ، للعمل بمقر الشركة في جدة ، وفقاً للتفاصيل التالية :
المسمى الوظيفي : كبير المدققين الداخليين .
الشروط : بكالوريوس " محاسبة أو إدارة أعمال أوالمالية أو نظم المعلومات " أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن 5 سنوات .
وأوضحت إدارة " سدافكو " أن التقديم متاح بدءً من اليوم الإثنين 8 / 4 / 1442 هـ ، الموافق 23 / 11 / 2020 م ، وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا