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"سدافكو" تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ 37 دقيقة
Views 1590
"سدافكو" تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية " سدافكو " عن توفر وظيفة إدارية شاغرة بمجال التدقيق الداخلي ، للعمل بمقر الشركة في جدة ، وفقاً للتفاصيل التالية :

المسمى الوظيفي : كبير المدققين الداخليين .

الشروط : بكالوريوس " محاسبة أو إدارة أعمال أوالمالية أو نظم المعلومات " أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن 5 سنوات .

وأوضحت إدارة " سدافكو " أن التقديم متاح بدءً من اليوم الإثنين 8 / 4 / 1442 هـ ، الموافق 23 / 11 / 2020 م ، وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا

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أحدث التعليقات

مجيد
هذا في عهد ترمب المهزوم والله يستر من بايدن
د محمد ماجد بخش
من يقف في صف الفراغ المغناطيسي الخارجي هل هو الثقل النووي أم الفراغ الثقالي المغناطيسي الداخلي وهل يقف بدوره مع الثقل النووي في معادلة الفراغ المغناطيسي ذلكم هو المجموع الموحد الذي يختلف كليا في كل درجة تمثيل أو وحدة مجموع
د محمد ماجد بخش
هل يختبيء الفراغ المغناطيسي بين وحدات الثقل النووي كما يمثل حوله والجواب نعم وبكل تأكيد
د محمد ماجد بخش
استكانة : عندما يغرق المرء في بحر من العسل يتساوى مع ذلك الذي يغرق في بحيرة من الوحل
د محمد ماجد بخش
مركز الثقل = صفر عند تمثيل المغناطيسية بالفراغ العددي المكافيء لوحدة مركز الثقل الممثل لمحيطه بدلالة ثقله المغناطيسي الثقالي النووي المكافيء

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