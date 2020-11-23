حقيقة إمكانية عودة نيمار إلى برشلونة

وكالات (صدى):
عاد الجدل من جديد حول إمكانية عودة النجم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، لاعب نادي باريس سان جيرمان، إلى صفوف نادي برشلونة الذي رحل عنه منذ عام 2017.
وقال فيكتور فونت، أحد أبرز المرشحين رسميًا على منصب رئيس برشلونة: "أعلم أن تشافي -المدرب المحتمل- يرى نيمار لاعبًا رائعًا، يمكنه إحداث الفارق".
وأضاف فونت: "لكن هناك أقسام أخرى في النادي يتعين علينا أن نستمع إلى كلماتها، إنه أيضًا لاعب لا يمكننا تحمل تكاليفه"، متابعًا: "اللاعب الذي تركنا بعد أيام قليلة من بداية الموسم، ولديه دعوى قضائية ضد النادي، لا مكان له في برشلونة".