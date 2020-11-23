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جبل القارة في محافظة الأحساء منذ 34 عام
منذ ساعة
820
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أحدث التعليقات
مجيد
هذا في عهد ترمب المهزوم والله يستر من بايدن
د محمد ماجد بخش
من يقف في صف الفراغ المغناطيسي الخارجي هل هو الثقل النووي أم الفراغ الثقالي المغناطيسي الداخلي وهل يقف بدوره مع الثقل النووي في معادلة الفراغ المغناطيسي ذلكم هو المجموع الموحد الذي يختلف كليا في كل درجة تمثيل أو وحدة مجموع
د محمد ماجد بخش
هل يختبيء الفراغ المغناطيسي بين وحدات الثقل النووي كما يمثل حوله والجواب نعم وبكل تأكيد
د محمد ماجد بخش
استكانة : عندما يغرق المرء في بحر من العسل يتساوى مع ذلك الذي يغرق في بحيرة من الوحل
د محمد ماجد بخش
مركز الثقل = صفر عند تمثيل المغناطيسية بالفراغ العددي المكافيء لوحدة مركز الثقل الممثل لمحيطه بدلالة ثقله المغناطيسي الثقالي النووي المكافيء
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