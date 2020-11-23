الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف في المراجعة الداخلية بالرياض.
وتضمنت الوظائف، وظيفة مراجع داخلي، حيث أشترطت درجة البكالوريوس في (المالية، المحاسبة) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن سنة في المراجعة الداخلية، و إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثًا وكتابًة).
بالإضافة إلى كبير المراجعين الداخليين، حيث أشترطت درجة البكالوريوس في (المالية، المحاسبة) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في المراجعة الداخلية.
طريقة التقديم:
- من خلال الرابط التالي:
1 -مراجع داخلي من هنـــــــــا .
2 -كبير المراجعين الداخليين من هنـــــــــا .