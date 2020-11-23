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الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ 7 دقائق
Views 1128
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف في المراجعة الداخلية بالرياض.

وتضمنت الوظائف، وظيفة مراجع داخلي، حيث أشترطت درجة البكالوريوس في (المالية، المحاسبة) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن سنة في المراجعة الداخلية، و إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثًا وكتابًة).

بالإضافة إلى كبير المراجعين الداخليين، حيث أشترطت درجة البكالوريوس في (المالية، المحاسبة) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في المراجعة الداخلية.

طريقة التقديم:

- من خلال الرابط التالي:

1 -مراجع داخلي من هنـــــــــا .

2 -كبير المراجعين الداخليين من هنـــــــــا .

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أحدث التعليقات

ناصح
الله يفتح على قلبك ياوليد متقلب على لون المدفوعات لاكن ادعو لك بلهدايه وترك التعصب استمر على هذه النصائح واعمل بها واذا اردت انتنجح فقاطع صاحبك (عادل التويجري)راجيا لك التوفيق ,,
ابومحمد
علي النعمه الي هو فيها لكن قذر
Zoolعالمي
يفوز با الفار النجس غيره مش بوزك
ابو محمد 😎 ✍️
فال الله ولا فالك يا الرجس النجس ..
عبدالعزيز
هذا من الحوثي الخبيث حسبي الله ونعم الوكيل

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