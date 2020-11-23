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"الداخلية" تنشر فيديو القبض على عصابة لصوص محترفة بالرياض في مهمة أمنية

Time منذ ساعة
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"الداخلية" تنشر فيديو القبض على عصابة لصوص محترفة بالرياض في مهمة أمنية

الرياض (صدى):
كشفت وزارة الداخلية عن إحدى مهمات أبطال دوريات الأمن التي تكللت بالنجاح بعد القبض على عصابة لصوص محترفة بالرياض .

وأوضح فيديو بعض لقطات الجريمة التي سجلتها كاميرات المراقبة ، وأبلغ عنها صاحب محل في السادسة صباحاً ، حيث يظهر المجرمون أثناء عمليات السرقة في أكثر من محل .

وتمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوية المشتبه بهم الذين اعتمدوا على سيارة مسروقة لإبعاد الشبهة عنهم ، وتم القبض عليهم في كمين محكم .

كما تم العثور على أدوات الإقتحام والمضبوطات ، وأقروا بإرتكاب 32 جريم وتم العثور على 357 الف و280 ريال وأدوات السرقة بحوزتهم .

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أحدث التعليقات

مجيد
هذا في عهد ترمب المهزوم والله يستر من بايدن
د محمد ماجد بخش
من يقف في صف الفراغ المغناطيسي الخارجي هل هو الثقل النووي أم الفراغ الثقالي المغناطيسي الداخلي وهل يقف بدوره مع الثقل النووي في معادلة الفراغ المغناطيسي ذلكم هو المجموع الموحد الذي يختلف كليا في كل درجة تمثيل أو وحدة مجموع
د محمد ماجد بخش
هل يختبيء الفراغ المغناطيسي بين وحدات الثقل النووي كما يمثل حوله والجواب نعم وبكل تأكيد
د محمد ماجد بخش
استكانة : عندما يغرق المرء في بحر من العسل يتساوى مع ذلك الذي يغرق في بحيرة من الوحل
د محمد ماجد بخش
مركز الثقل = صفر عند تمثيل المغناطيسية بالفراغ العددي المكافيء لوحدة مركز الثقل الممثل لمحيطه بدلالة ثقله المغناطيسي الثقالي النووي المكافيء

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