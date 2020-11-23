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المسند يتوقع "حالة مطرية رابعة" شاسعة

Time منذ 47 دقيقة
Views 1630
المسند يتوقع "حالة مطرية رابعة" شاسعة

الرياض (صدى):
توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، استقرارًا جويًا عامًا، يسبق "حالة مطرية رابعة" واسعة شاسعة، مشيرًا إلى أنها قد تبدأ يوم الخميس وتستمر حتى مطلع ديسمبر.

وأوضح المسند أنه الحالة تشمل نطاق تأثيرها معظم مناطق المملكة، ومتوقع أن يكون للغربية والجنوب الغربي الحظ الأوفر".

وتابع: "العاصفة المدارية جاتي تجثم فوق خليج عدن اليوم، وتتجه غربًا، وربما تجلب معها كتلة هوائية علوية مفعمة بالرطوبة، متوقع أن تدفعها ناحية أجواء السعودية نهاية الأسبوع؛ لتكون وقوداً للحالة المطرية 4 الواسعة والشاسعة.

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أحدث التعليقات

ناصح
الله يفتح على قلبك ياوليد متقلب على لون المدفوعات لاكن ادعو لك بلهدايه وترك التعصب استمر على هذه النصائح واعمل بها واذا اردت انتنجح فقاطع صاحبك (عادل التويجري)راجيا لك التوفيق ,,
ابومحمد
علي النعمه الي هو فيها لكن قذر
Zoolعالمي
يفوز با الفار النجس غيره مش بوزك
ابو محمد 😎 ✍️
فال الله ولا فالك يا الرجس النجس ..
عبدالعزيز
هذا من الحوثي الخبيث حسبي الله ونعم الوكيل

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