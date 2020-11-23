البنك السعودي الفرسي يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتح البنك السعودي الفرنسي باب التقديم على وظائف شاغرة لذوي الخبرة بالرياض وجدة ، وفقاً للتفاصيل التالية :
الوظائف :
1- مسؤول أول المخاطر التشغيلية " الرياض " : بكالوريوس " المالية ، أو الإقتصاد ، أو المحاسبة " ، خبرة لا تقل عن سنة في مجال الرقابة التشغيلية أو مجال الرقابة الأخرى .
2- مسؤول مراقبة أمن تقنية المعلومات " الرياض " : بكالوريوس " هندسة الحاسب ، أو علوم الحاسب " ، خبرة لا تقل عن 4 سنوات في إدارة ضبط أمن تقنية المعلومات .
3- رئيس وحدة " جدة " : بكالوريوس " العلوم المالية " ، أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن 12 عام في الخدمات المصرفية للشركات .
4- مدير الإنتاج الأول " الرياض " : بكالوريوس في " إدارة الأعمال " ، خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذا صلة .
وحول موعد التقديم ، أبانت إدارة البنك أن التقديم متاح اليوم الإثنين 8 / 4 / 1442 هـ ، الموافق 23 / 11 / 2020 م ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا