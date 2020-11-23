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«آيفون 12» الجديد يتلف البطاقات البنكية والائتمانية

Time منذ ساعة
Views 2013
«آيفون 12» الجديد يتلف البطاقات البنكية والائتمانية

وكالات (صدى):
حذرت شركة أبل الأمريكية من وضع هاتف «آيفون 12» الجديد إلى جانب البطاقات البنكية والائتمانية الممغنطة؛ حيث يحتوي على ثلاثة قضبان مغناطيسية صغيرة مختفية تحت الغطاء الخلفي قد تتلفهم.

ونصحت الشركة بعدم تقريب البطاقات البنكية والبطاقات الائتمانية المزودة بشرائح ممغنطة وبطاقات الدخول، أو بطاقات الهوية، وكذلك جوازات السفر، وميداليات المفاتيح، التي تشتمل على بطاقة RFID، من القضبان المغناطيسية، وإلا فإنها قد تتعرض لضرر.

وأكدت أنه يجب على المستخدم إخراج البطاقات من حافظة هاتف «آيفون 12» الجديد قبل عملية الشحن على الأقل، إذا كان يستعمل مثل هذه الحافظات ويضع البطاقات بداخلها؛ نظراً لأن عملية الشحن الكهرومغناطيسي بواسطة الحث الكهربائي قد تشكل خطورة على الشرائح الممغنطة، ووسائط البيانات الأخرى.

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أحدث التعليقات

ناصح
الله يفتح على قلبك ياوليد متقلب على لون المدفوعات لاكن ادعو لك بلهدايه وترك التعصب استمر على هذه النصائح واعمل بها واذا اردت انتنجح فقاطع صاحبك (عادل التويجري)راجيا لك التوفيق ,,
ابومحمد
علي النعمه الي هو فيها لكن قذر
Zoolعالمي
يفوز با الفار النجس غيره مش بوزك
ابو محمد 😎 ✍️
فال الله ولا فالك يا الرجس النجس ..
عبدالعزيز
هذا من الحوثي الخبيث حسبي الله ونعم الوكيل

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