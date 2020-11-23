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بالفيديو.. «التأمينات» توضح حالات إصابة العمل

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. «التأمينات» توضح حالات إصابة العمل

الرياض (صدى):
نصت المادة السابعة والعشرون من نظام التأمينات الاجتماعية، على أنه تعد إصابة عمل كل حادث يقع للمشترك أثناء العمل أو يقع له بسبب العمل، كما يعد في حكم ذلك أيضا كل حادث يقع للمشترك أثناء طريقه من مسكنه إلى محل عمله وبالعكس.

يأتي ذلك بالإضافة إلى كل حادث أثناء طريقه من محل عمله إلى المكان الذي يتناول فيه عادة طعامه أو تأدية صلاته وبالعكس وتعد بذات الوصف الحوادث التي تحدث أثناء تنقلات المشترك التي يقوم بها بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل.

وتعد إصابات عمل الأمراض التي يثبت أن سببها العمل، كما تعد بالوصف ذاته الأمراض المهنية المحددة وفق الأصول المنصوص عليها في الفقرة التالية، ويعد تاريخ أول مشاهدة طبية للمرض بحكم تاريخ وقوع الإصابة، كما تحدد الأمراض المهنية بموجب جدول يصدره مجلس الإدارة ويقوم بمراجعته كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وتحدد اللائحة المدد القصوى التي يجب أن تظهر خلالها أعراض المرض حتى يعد مهنياً، وذلك في الحالات التي تظهر فيها أعراض المرض على المشترك بعد توقفه عن ممارسة عمل أو مهنة مما قد حدد في الجدول، وتبدأ مسؤولية المؤسسة عن تقديم التعويضات المقررة بموجب هذا النظام ابتداءً من تاريخ توقف المشترك عن العمل أو المهنة.

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أحدث التعليقات

ناصح
الله يفتح على قلبك ياوليد متقلب على لون المدفوعات لاكن ادعو لك بلهدايه وترك التعصب استمر على هذه النصائح واعمل بها واذا اردت انتنجح فقاطع صاحبك (عادل التويجري)راجيا لك التوفيق ,,
ابومحمد
علي النعمه الي هو فيها لكن قذر
Zoolعالمي
يفوز با الفار النجس غيره مش بوزك
ابو محمد 😎 ✍️
فال الله ولا فالك يا الرجس النجس ..
عبدالعزيز
هذا من الحوثي الخبيث حسبي الله ونعم الوكيل

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