الهلال أكثر فرق الدوري التي حققت انتصارات على النصر في تاريخ المواجهات

نواف السالم (صدى):
تشهد منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اليوم الاثنين، مواجهة الديربي المنتظرة بين ناديي الهلال والنصر، وذلك بستاد الملك فهد بالعاصمة الرياض.
والتقى الهلال والنصر 24 مرة، منذ تطبيق الاحتراف في الدوري بموسم 2007/2008؛ حيثُ فاز الزعيم في 12 مباراة مقابل 7 فوز للأصفر و5 تعادلات، فيما خلال تلك المباريات الـ24 ، سجل الهلال 44 هدف في مقابل 29 هدفًا للنصر.
وكان أكبر فوز حققه الهلال بنتيجة 5-1 في عام 2017 وسجل السوري عمر خربين "هاتريك"؛ حيث يعد الهلال هو أكثر فرق الدوري التي حققت انتصارات على حساب النصر، بواقع 12 انتصارا على العالمي.