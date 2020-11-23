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الهلال أكثر فرق الدوري التي حققت انتصارات على النصر في تاريخ المواجهات

Time منذ 31 دقيقة
Views 1412
الهلال أكثر فرق الدوري التي حققت انتصارات على النصر في تاريخ المواجهات

نواف السالم (صدى):
تشهد منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اليوم الاثنين، مواجهة الديربي المنتظرة بين ناديي الهلال والنصر، وذلك بستاد الملك فهد بالعاصمة الرياض.

والتقى الهلال والنصر 24 مرة، منذ تطبيق الاحتراف في الدوري بموسم 2007/2008؛ حيثُ فاز الزعيم في 12 مباراة مقابل 7 فوز للأصفر و5 تعادلات، فيما خلال تلك المباريات الـ24 ، سجل الهلال 44 هدف في مقابل 29 هدفًا للنصر.

وكان أكبر فوز حققه الهلال بنتيجة 5-1 في عام 2017 وسجل السوري عمر خربين "هاتريك"؛ حيث يعد الهلال هو أكثر فرق الدوري التي حققت انتصارات على حساب النصر، بواقع 12 انتصارا على العالمي.

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أحدث التعليقات

ا
الشكوى لله وبس
ابومازن 2148
عليه العوض ومنه العوض الله لايبلانا العقل نعمه
خبير زمانه
لن يردع ايران الا بناء قوة معادله لها وهذا معروف عالميا مثل روسيا مقابل امريكا وباكستان مقابل الهند اما الاتفاقيات والاعتماد على امريكا لن يجدي نفعا ايران تريد بنا الشر و امريكا لها توجهات يوم معك ويوم عليك... نحن الان بالسعوديه الجديدة وزمن الحزم بناء القوه هو الضامن الوحيد بعد الله لحمايه الوطن
زائر
يوجد في الأسواق افران صناعه مصريه وتركيه الغريب أن الفرن جديد وفيه أعطال ومتفكك وهو في العرض بالمعرض🤔 هاذا وهو في المعرض كيف لو تم استعماله🤭 وين المواصفات مشي حالك باب النجار مخلع😉وين الصناعات اللي تهتم في السلامه اسواقنا أصبحت حقل تجارب الشركات المبتدئه والمتدنيه🥴
ابوسامي
هذي ثمرة الاختلاط ياست

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