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صرف كامل مستحقات مزارعي القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي

Time منذ ساعتين
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صرف كامل مستحقات مزارعي القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي

الرياض (صدى):
تعلن المؤسسة عن انتهاء موسم استلام القمح المحلي للعام 1441/ 1442هـ وذلك بتوريد كمية (385,635) طن بقيمة بلغت نحو (458) مليون ريال، بارتفاع 91% عن الموسم الزراعي الماضي.

وأوضح معالي المحافظ أن منصة محصولي والمخصصة لاستلام القمح المحلي شهدت ارتفاع في عدد المزارعين المسجلين ليصل إلى (3,257) مزارع مقابل (2,764) مزارع الموسم الماضي بارتفاع 18%، وهو ما رفع عدد المواعيد المجدولة عبر المنصة إلى (19,695) موعد بارتفاع 66%.

وأشار معاليه أن أتمتة كافة الإجراءات ساعد المؤسسة في الانتهاء من صرف كافة مستحقات المزارعين بعد انتهاء موسم الاستلام بفترة لم تتجاوز أسبوعين، مشيرا إلى أن عمليات الصرف كانت على دفعات منذ بدء الموسم ومن خلال (12) دفعة وبصافي قيمة (448,476,255) ريال بعد خصم مديونيات الصناديق، والتي تم صرفها لعدد (1,601) مزارع يمثلون 100% من عدد المزارعين الذين قاموا بالتوريد هذا الموسم.

ووفقا للبيانات فإن منطقة الجوف جاءت في مقدمة مناطق المملكة توريدا للقمح المحلي بصافي كمية (99,710) طن بزيادة 59% عن الموسم الماضي، وتلتها منطقة القصيم بصافي كمية (96,101) طن بزيادة 62% عن الموسم الماضي، فمنطقة تبوك بصافي كمية (93,929) طن بزيادة 206%، وتلتها منطقة حائل بصافي كمية (52,348) طن بزيادة 95%، ثم وادي الدواسر بصافي كمية (23,770) طن بزيادة 123%، ثم منطقة الرياض بصافي كمية (10,782) طن بزيادة 16%، والخرج بصافي كمية (8,367) طن بزيادة 243%، وأخيرا الأحساء بصافي كمية (627( طن بزيادة 84%.

وكانت المؤسسة، قد بدأت في استلام كميات القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي (1441/2144هـ) اعتبارًا من 12 شعبان 1441هـ الموافق 5 أبريل 2020م، ويعد هذا الموسم هو الموسم الثاني لشراء القمح المحلي من المزارعين تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 25 / 2 / 1437هـ المتضمن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والقاضي بتكليف المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح، وذلك لمدة خمس سنوات وبكمية لا تتجاوز (700) ألف طن سنوياَ.

يذكر أن المؤسسة أطلقت عبر موقعها الرسمي منصة محصولي والتي تشمل حزمة من الخدمات الإلكترونية كان لها دور كبير في التسهيل على المزارعين وتنظيم عمليات الاستلام بمختلف فروع المؤسسة المخصصة للاستلام، وكذلك في تنظيم عمليات الصرف والمتابعة وتفاعل المؤسسة مع استفسارات المزارعين وحل أي مشاكل تواجههم.

وتتيح المنصة للمزارعين المستفيدين من اختيار مقر التوريد (الفرع)، وحجز المواعيد المناسبة، وتحديد بداية ونهاية أعمال التوريد المقررة لكل فرع من فروع المؤسسة، وهو ما أدى إلى سير عمليات الاستلام بشكل منظم وبكل سهولة ويسر، وقد أظهرت بيانات قياس مدى رضا المزارعين عن الخدمات الإلكترونية المقدمة من قبل المؤسسة، عن تصويت 83% من المزارعين المشاركين بأنها كانت ممتازة، و9% جيد جدًا، و8% متوسط..

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أحدث التعليقات

ناصح
الله يفتح على قلبك ياوليد متقلب على لون المدفوعات لاكن ادعو لك بلهدايه وترك التعصب استمر على هذه النصائح واعمل بها واذا اردت انتنجح فقاطع صاحبك (عادل التويجري)راجيا لك التوفيق ,,
ابومحمد
علي النعمه الي هو فيها لكن قذر
Zoolعالمي
يفوز با الفار النجس غيره مش بوزك
ابو محمد 😎 ✍️
فال الله ولا فالك يا الرجس النجس ..
عبدالعزيز
هذا من الحوثي الخبيث حسبي الله ونعم الوكيل

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