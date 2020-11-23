"جوجل" تُمكن المستخدمين من معرفة ماتفعله ببياناتهم الشخصية

وكالات (صدى):
أعلنت شركة "جوجل"، عن إضافتها أداة جديدة عبر متصفحها "جوجل كروم"، ستمكن المستخدمين من معرفة ما تفعله الشركة الأمريكية ببياناتهم الشخصية.
وقالت جوجل إن تلك مجرد خطوة نحو المزيد من الشفافية بينها وبين مستخدمي خدماتها، حيث سيبدأ العمل بتحديث "جوجل كروم" الجديد هذا بدءًا من 18 يناير 2021 المقبل.
وستوضح جوجل في تلك الأداة أنواع البيانات التي تجمعها، مثل عمليات تسجيل الدخول ومعلومات التعريف الشخصية، وإمكانية نقل البيانات إلى أطراف ثالثة، وإذا ما كان طرف ثالث يحصل على بياناتك دون علمك، وصولًا إلى معرفة معلوماتك الائتمانية وما إذا كنت حصلت على قرض بنكي أم لا.
وأضافت جوجل إنها ستطالب جميع المطورين المتعاونين مع الشركة بالامتثال لقواعد وسياسات الخصوصية الجديدة، حيث هددت أي مخالف أو غير ملتزم بها بالحظر أو الإلغاء لتطبيقاته بدءًا من 18 يناير المقبل.