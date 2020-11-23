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السديس لموظفي الرئاسة: ضاعفوا الجهود لخدمة المعتمرين والمصلين

Time منذ ساعة
Views 1540
السديس لموظفي الرئاسة: ضاعفوا الجهود لخدمة المعتمرين والمصلين

مكة المكرمة (صدى):
أوصى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس موظفي وموظفات الرئاسة بالجد والاجتهاد في خدمة المعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام.

وأكد معاليه خلال جولته بالمسجد الحرام على الموظفين والموظفات بخدمة بيت الله الحرام وخدمة قاصديه على أكمل وجه، وتذليل العقبات أمامهم ليمارسوا شعائرهم بكل يسر وسهولة.

كما شدد معاليه على منسوبي الرئاسة بالأخذ بالإجراءات الاحترازية المتفق عليها في البروتوكولات الصحية حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين من حولهم .

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أحدث التعليقات

ا
الشكوى لله وبس
ابومازن 2148
عليه العوض ومنه العوض الله لايبلانا العقل نعمه
خبير زمانه
لن يردع ايران الا بناء قوة معادله لها وهذا معروف عالميا مثل روسيا مقابل امريكا وباكستان مقابل الهند اما الاتفاقيات والاعتماد على امريكا لن يجدي نفعا ايران تريد بنا الشر و امريكا لها توجهات يوم معك ويوم عليك... نحن الان بالسعوديه الجديدة وزمن الحزم بناء القوه هو الضامن الوحيد بعد الله لحمايه الوطن
زائر
يوجد في الأسواق افران صناعه مصريه وتركيه الغريب أن الفرن جديد وفيه أعطال ومتفكك وهو في العرض بالمعرض🤔 هاذا وهو في المعرض كيف لو تم استعماله🤭 وين المواصفات مشي حالك باب النجار مخلع😉وين الصناعات اللي تهتم في السلامه اسواقنا أصبحت حقل تجارب الشركات المبتدئه والمتدنيه🥴
ابوسامي
هذي ثمرة الاختلاط ياست

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