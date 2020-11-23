الأعداد السابقة للصحيفة

"الزكاة والدخل" تتابع امتثال المكلفين بأكثر من 3600 زيارة تفتيشية

Time منذ 36 دقيقة
Views 1463
"الزكاة والدخل" تتابع امتثال المكلفين بأكثر من 3600 زيارة تفتيشية

الرياض (صدى):
كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن تنفيذ فرق التفتيش الميداني التابعة لها 3,626 زيارة تفتيشية في مختلف مناطق المملكة الأسبوع الماضي، في إطار جولاتها الرقابية في الأسواق والمجمعات التجارية، بهدف متابعة امتثال المكلفين للأنظمة الضريبية، والحد من التعاملات التجارية المخالفة.

وأوضحت الهيئة أن جهود الرقابة والتفتيش على مدار أيام الأسبوع الماضي أدت إلى ضَبْط 806 مخالفات، بعضٌ منها كان على إثر بلاغات واردة من المستهلكين بلغ عددها 330 بلاغاً.

وشملت زيارات الهيئة منشآت تجارية في عددٍ من القطاعات، منها: السيارات، والبيع بالتجزئة، حيث تنوعت المخالفات المضبوطة بين عدم تدوين الرقم الضريبي على الفاتورة، وعدم الاحتفاظ بالفواتير والمستندات الضريبية، وعدم تحصيل الضريبة.

وجَدَّدت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها 15%، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.

ودعت الهيئة المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة لم تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة (gazt.gov.sa)، أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، الذي يعمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، أو استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية، حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ا
الشكوى لله وبس
ابومازن 2148
عليه العوض ومنه العوض الله لايبلانا العقل نعمه
خبير زمانه
لن يردع ايران الا بناء قوة معادله لها وهذا معروف عالميا مثل روسيا مقابل امريكا وباكستان مقابل الهند اما الاتفاقيات والاعتماد على امريكا لن يجدي نفعا ايران تريد بنا الشر و امريكا لها توجهات يوم معك ويوم عليك... نحن الان بالسعوديه الجديدة وزمن الحزم بناء القوه هو الضامن الوحيد بعد الله لحمايه الوطن
زائر
يوجد في الأسواق افران صناعه مصريه وتركيه الغريب أن الفرن جديد وفيه أعطال ومتفكك وهو في العرض بالمعرض🤔 هاذا وهو في المعرض كيف لو تم استعماله🤭 وين المواصفات مشي حالك باب النجار مخلع😉وين الصناعات اللي تهتم في السلامه اسواقنا أصبحت حقل تجارب الشركات المبتدئه والمتدنيه🥴
ابوسامي
هذي ثمرة الاختلاط ياست

أخر الأخبار

بالفيديو.. «التأمينات» توضح حالات إصابة العمل
بالفيديو.. «التأمينات» توضح حالات إصابة العمل
Time منذ 6 دقائق Views 1043
الهلال أكثر فرق الدوري التي حققت انتصارات على النصر في تاريخ المواجهات
الهلال أكثر فرق الدوري التي حققت انتصارات على النصر في تاريخ المواجهات
Time منذ 31 دقيقة Views 1410
صرف كامل مستحقات مزارعي القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي
صرف كامل مستحقات مزارعي القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي
Time منذ 31 دقيقة Views 1250
"الزكاة والدخل" تتابع امتثال المكلفين بأكثر من 3600 زيارة تفتيشية
"الزكاة والدخل" تتابع امتثال المكلفين بأكثر من 3600 زيارة تفتيشية
Time منذ 36 دقيقة Views 1463
تفاصيل مثيرة حول مقتل فتاة على يد خطيبها غرقاً
تفاصيل مثيرة حول مقتل فتاة على يد خطيبها غرقاً
Time منذ 41 دقيقة Views 553
"جوجل" تُمكن المستخدمين من معرفة ماتفعله ببياناتهم الشخصية
"جوجل" تُمكن المستخدمين من معرفة ماتفعله ببياناتهم الشخصية
Time منذ 46 دقيقة Views 1615
بالصور.. ضبط مخالفات صحية عديدة في منشآت تجارية بالعاصمة المقدسة
بالصور.. ضبط مخالفات صحية عديدة في منشآت تجارية بالعاصمة المقدسة
Time منذ 51 دقيقة Views 1464
"بيل غيتس": وباء جديد يضرب العالم قريباً وسنكون محظوظون في حالة واحدة
"بيل غيتس": وباء جديد يضرب العالم قريباً وسنكون محظوظون في حالة واحدة
Time منذ ساعة Views 2255
بالفيديو.. «الفوزان» يكشف حالات يجوز فيها للإمام طاعة الجماعة في طلب الجمع
بالفيديو.. «الفوزان» يكشف حالات يجوز فيها للإمام طاعة الجماعة في طلب الجمع
Time منذ ساعة Views 1998
السديس لموظفي الرئاسة: ضاعفوا الجهود لخدمة المعتمرين والمصلين
السديس لموظفي الرئاسة: ضاعفوا الجهود لخدمة المعتمرين والمصلين
Time منذ ساعة Views 1537